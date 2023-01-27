攻大位 賴侯兩岸立場各有疑慮 柯「眾叛親離」

春節期間賴清德 、侯友宜 與柯文哲競相走春拜廟，為2024拚人氣也試水溫。距離總統大選剩不到一年，賴侯柯各有「內外關卡」要克服，賴清德與侯友宜的兩岸立場，一個「獨味」太多，一個「論述」太少，美方對兩人的疑慮都不小，柯文哲則須先面對「眾叛親離」，以及避免小黨遭邊緣化的宿命。

賴清德角逐大位的兩道關卡，內部因素來自「後蔡英文 時期」民進黨能否重拾社會信任，外部因素是，賴的兩岸立場能否被美方與中國大陸接受。

賴清德擔任民進黨主席，與蔡英文、新任行政院長陳建仁的黨政互動，能否迅速磨合；「蔡陳體制」能否端出有感政績，扭轉去年底「教訓民進黨」的社會氛圍，進而助攻賴清德的總統路，不僅是「新鐵三角」的責任，更是整個民進黨的課題。

賴清德拋出「和平保台」，強調將延續「四個堅持」的蔡英文兩岸路線。但外媒金融時報隨即引述美方匿名官員說法，表示美方對賴清德自稱「務實的台獨工作者」抱持疑慮。

2011年，首次參選總統的蔡英文在美「面試」，金融時報引述匿名美方資深官員說法，表達對蔡英文能否維繫台海兩岸穩定的質疑，美方藉此「手法」，否決蔡當年提出的「台灣共識」。如今賴清德提「和平保台」，華府對賴空泛式的說法抱持懷疑，自然不讓人意外。

相較於賴清德已逐漸在綠營定於一尊，侯友宜能否在「競爭激烈」的藍營順利出線，是侯挑戰2024的第一道關卡。

其次，侯友宜的兩岸立場、論述向來「不明」，畢竟侯的從政經歷從警政署長到地方首長，不需直接對兩岸外交等國政議題表態。但如果侯友宜要爭取大位，到底要提出新的兩岸論述，或延續藍營的「九二共識」，侯不能再以「好好做事」帶過，必須說清楚。

柯文哲同樣要面對兩岸必考題，但對柯而言，當務之急是「安內」。選總統要人要錢，柯文哲過去在北市府的人才一個個離去，還不時出面調侃柯「眾叛親離」，直挫他的領導威信。

民眾黨內唯一諸侯、新竹市長高虹安助理費爭議司法纏身，也被視為可能是柯拚總統的絆腳石。