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侯新北祈福 賴柯直搗對手本命區 拜年也拜票

台灣新聞組／台北27日電
新北燈會26日登場，新北市長侯友宜（中）邀請扮成嘉慶皇帝的陳亞蘭（左）一同點燈。(記者許正宏／攝影)
新北燈會26日登場，新北市長侯友宜（中）邀請扮成嘉慶皇帝的陳亞蘭（左）一同點燈。(記者許正宏／攝影)

大年初五開工日，藍綠白2024總統熱門人選直搗對手本命區。副總統賴清德昨天在新北市長侯友宜的嘉義老家發送小紅包；民眾黨主席柯文哲則在賴清德的台南本命區凌霄寶殿上香、分送發財金；侯友宜則赴新北土城慈法禪寺參拜祈福，住持淨耀法師說，希望侯友宜不只在新北市做得好，全國同胞都能沾「好好做代誌」的威德。

賴清德和柯文哲今不約而同在高雄走春，兩人預計參拜苓雅和五甲關帝廟，隔空拚場。柯文哲將一路走訪左營、鳳山等六處行程，直攻高雄市長陳其邁住處與戶籍地。

賴清德則在陳其邁陪同下，在高雄安排五場行程，兩人要從白天拚到傍晚。

賴清德昨天一連前往嘉義縣苦竹寺、新港奉天宮、嘉義市文財殿、雲林六房媽大北勢紅壇及麥寮拱範宮等地發總統府小紅包，不少人高喊「總統好」。他說，民進黨一定要找回過去得到台灣社會認同支持的兩塊招牌「清廉勤政愛鄉土」及「綠色執政品質保證」，經濟好，就有力量守護台灣。

賴清德也指出，今年歲次癸卯年，卯時是清晨5到7時，這時間是太陽要爬起來的時候，是充滿希望的時候，相信卯年是充滿希望的一年，只要學習兔子精神和特色，都能逢凶化吉，克服難關。

侯友宜昨天下午赴土城慈法禪寺參拜祈福，對於柯文哲日前稱，「侯已經在新北市13年，可以更上一層樓」；侯指出，他在行政體系已經工作43年，最重要是不忘初心為國家、為人民做事，大家應不分你我、族群、黨派，攜手合作。

至於「北北基桃宜千萬人共好」被解讀成參選2024訴求？侯說，新北市在北北基桃的中間，更可以跟其他縣市一起努力共好，從新北、北北基桃共好，串起台灣共好，「不是我們該做的事嗎？」

淨耀法師也說，侯友宜比財神還有人氣，代表好好做代誌是對的，也希望侯不只在新北市做得好，全國同胞都能沾好好做代誌的威德。

柯文哲昨到台南市永康區凌霄寶殿上香、分送發財金，吸引大批民眾排隊，不少「柯粉」從外地來喊加油。

至於侯友宜參選總統是否落跑？柯文哲表示，侯友宜能夠做滿當然是最好，但侯在新北市也服務夠久了，比較不是問題。

媒體詢及，「新北有責任讓千萬人共好」是否代表侯要參選總統？柯說，台灣有2300萬人，1000萬人也不夠，「只是首都生活圈」。

副總統賴清德（右）26日到嘉義市文財殿發小紅包。(記者林伯驊／攝影)
副總統賴清德（右）26日到嘉義市文財殿發小紅包。(記者林伯驊／攝影)
民眾黨主席柯文哲（中）26日到台南分送發財金，受到許多民眾歡迎。(記者周宗禎／攝...
民眾黨主席柯文哲（中）26日到台南分送發財金，受到許多民眾歡迎。(記者周宗禎／攝影)

侯友宜 賴清德 柯文哲

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