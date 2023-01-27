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柯文哲提2024副手3條件 不是黃珊珊

記者歐陽良盈／台北27日電

民眾黨主席柯文哲卸任台北市長後，全力備戰2024總統大選。針對副手人選，他昨天明確提出，副總統條件最好符合「女性、中南部、來自企業界或財經界」三個條件，且副手人選最重要的是能互補，他直言，「像我跟黄珊珊同質性太高了」。

民眾黨YouTube頻道「踢批批開講」昨天播出過年特輯，邀請柯文哲、台北市前副市長黄珊珊，以及資深媒體人黃暐瀚、黃揚明。被問到是否已考慮好副手，他直言「開始想了」，並提出副手3大條件。

柯文哲談到國民黨2024「朱侯之爭」時指出，侯友宜代表國民黨出戰的機會成本高；朱立倫披戰袍選總統機會成本低，獲利空間較大。他認為，獲利空間大小會影響「打仗動力」。

柯文哲說，台灣政治變化太多，他自己都心驚膽戰。他以衛福部前部長陳時中、高雄市前市長韓國瑜兩人，從民調高到「墜落神壇」為例，「該怎麼做就怎麼做，剩下的交給天去決定」。

被問到2024選戰有何致勝的錦囊妙計，他說，「有時不是你厲害，是別人倒掉」、「考第一名的條件就是第二名考的比你差」。他還說，2018年若蔣萬安參選台北市長，國民黨得票數可能超越丁守中，他自己恐會「掛掉」，無法連任。

柯文哲指出，不分區立委「要挑人」，新竹市長高虹安是「最好的模式」，經兩年培養「就可以丟下去選舉」，目標未來民眾黨立委席次變多、增加縣市長席次。

柯文哲對自己信心十足，說自己認真工作，過去30年都如此，不管在什麼領域，都能用這樣的態度做到一定水準，也相信民眾黨會在不斷修正中成長、壯大。

至於是否尋求黃珊珊加入民眾黨？柯文哲表示，「要有時間，自然就好」，跟黃珊珊會不會有結盟模式？柯說「不用結盟啦，她本來就是朋友」。

柯文哲 國民黨 陳時中

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