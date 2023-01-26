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職務互換？蕭美琴傳掌外交部 吳釗燮改任駐美代表

台灣新聞組／台北26日電
駐美代表蕭美琴。（本報資料照片）
駐美代表蕭美琴。（本報資料照片）

前副總統陳建仁確定組閣，擔任八年基隆市長的林右昌內定接任內政部長，政壇也盛傳外交部長吳釗燮與駐美代表蕭美琴兩人可望互換位置。近年來任期最久的外交部前發言人歐江安升任駐紐西蘭代表，以及當初隨吳釗燮一起進入外交部的機要祕書調任駐日代表處，兩人的調動皆被外交圈視為吳釗燮將離任的徵兆。據了解，吳釗燮已經在打包收拾。

外交部長吳釗燮。（歐新社）
外交部長吳釗燮。（歐新社）

台北中國時報報導，蕭美琴近來接連接受《美聯社》、《紐約時報》等主流媒體專訪，頗有「畢業」前夕的味道。尤其《紐約時報》更稱蕭美琴是「華府最有影響力的大使之一」，每天都會與拜登政府的高級官員通話，並與美國國會兩黨領袖保持聯絡，彷彿在為這位準外長拉抬聲勢。民進黨立委許智傑稱讚蕭美琴是不可或缺的外交人才，返台擔任要職也能深化台美關係，是一個活棋。

據報導，蔡政府這波外交人事調整，並不局限於外交部長與駐美代表，許多2016年走馬上任的政治任命駐外代表，一來在任時間的已經太久，二來過去引發的爭議過多，也都有異動的機會。

本報系聯合報報導，基隆之前長期由藍執政，林右昌除翻轉藍鐵板外，施政更拉到前段班，儘管輔選立委蔡適應失利，但不減施政滿意度八成執政成績。外界以「人肉掃地機」形容林右昌，他把基隆這座原本黑黑暗暗的城市，徹底翻天覆地改變，從黑白變彩色，基隆經驗成為入閣關鍵因素。

林右昌是幕僚世代，屬正國會系統，游錫堃擔任民進黨黨主席時他是辦公室主任，蹲點六年才選上基隆市長，從2008年他回基隆參選開始，歷經三戰兩敗，從市長、立委再選市長，每次都增加2萬多票，2014年他以10萬1010票，創民進黨基隆史上最高票當選市長。

政治幕僚多年歷練，讓林右昌市政規畫藍圖明確，他做事的方法就是「花最少的錢，創造最大的效益」，游錫堃形容他「執著而不放棄的韌性是關鍵特質」。

林右昌挾基隆政績，去年也曾起心動念選台北市長，最後時機不對退出。曾經當過民進黨代理黨主席，也是蔡英文總統愛將，但林右昌個性與作風強勢，在黨內評價兩極。

行事低調的林右昌，掌握九分才會說出口六、七分，個性保守，但行事穩健，基隆政壇認為，出掌內政部能發揮城市規畫所長。

民進黨 紐約時報 內政部

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