內閣改組 總統府證實陳建仁接閣揆 鄭文燦任副閣揆

總統府25日晚證實，前副總統陳建仁將接任新閣揆。（本報資料照片）

行政院長蘇貞昌在農曆年前請辭待命，昨天晚間總統府終於掀底牌，證實前副總統陳建仁將接任新閣揆。總統府發言人張惇涵表示，蔡英文總統在昨天下午邀請陳建仁就重大國政議題交換意見，並正式徵詢陳建仁後定案，蔡總統並立即告知蘇貞昌及副總統賴清德 ，預計將在27日上午10時於總統府舉行記者會宣布。

據悉，蔡總統在農曆年期間與陳建仁見面，陳建仁答應接下重任，不過在此之前，其實陳建仁與蔡總統彼此之間也已有默契。至於新內閣成員，也已經有大致輪廓，包括副閣揆將由桃園市前市長鄭文燦接任、內政部 長由基隆市前市長林右昌接任、交通部長王國材留任。行政院秘書長李孟諺留任、內政部次長陳宗彥轉任政院發言人。

另據悉，衛福部長薛瑞元應該也會離任，農委會主委陳吉仲及經濟部長王美花則可能留任。

黨政人士指出，鄭文燦接任副閣揆一事，很早就定案，日前鄭文燦辭去足球 協會理事長一職，應是為了符合「國體法」規定政務人員不得兼任體育團體理監事，才會擔任理事長一個多月就閃電辭職，造成體壇震盪。鄭文燦卸任桃園市長後，在台北也有辦公室，也被猜測是為北上入閣做準備。

黨政人士也說，雖然日前傳出高層也考慮由交通部前部長林佳龍接任副閣揆，但其實林佳龍未獲徵詢。林佳龍曾在敗選後與蔡總統見面，蔡也徵詢是否願意擔任總統府秘書長，當時林佳龍未答應，近期可能再針對府秘書長一職再獲徵詢。