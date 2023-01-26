我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博：過去6個月受夠了 中國有錢人加快移民計畫

高盛點名聖荷西等4城 恐重現2008房市崩盤

柯P幫解套：侯友宜服務新北13年 可選總統

台灣新聞組／新北26日電
新北巿長侯友宜（中）大年初四到淡水走春發福袋，沿途支持者擠爆，還有熱情粉絲大喊總統好。(記者李定宇／攝影)
新北巿長侯友宜（中）大年初四到淡水走春發福袋，沿途支持者擠爆，還有熱情粉絲大喊總統好。(記者李定宇／攝影)

新北市長侯友宜參選2024總統呼聲高，民眾黨主席柯文哲也說侯在新北市服務13年，可以選總統，侯友宜昨表示，現在是新北市長，希望帶動北北基桃宜千萬人共好、讓台灣更好，這是當前最重要目標和方向。

本報系聯合報報導，從除夕到大年初四侯友宜每天行程滿檔，外界解讀，是趁春節期間為2024總統大選暖身，他昨天到淡水櫻花聖地天元宮賞櫻，一如以往，低調避談選舉話題，但仍有熱情粉絲沿路對他大喊「總統好」，還有不少人搶著握手、拿福袋。

侯友宜說，這幾年疫情緊繃，活動相對比較少，今年是疫情解封後首個春節， 廟宇祈福活動多，特地來祈福發福袋，跟民眾說新春快樂平安。

對於柯文哲說他可以選總統，侯表示，目前是新北市長，希望帶動北北基桃宜千萬人共好，讓台灣更好，這是新北市的責任，所以現在想的都是新北市的發展，並和各縣市齊心齊力往前走，這是當前最重要的目標跟方向。

台北中國時報報導，面對剩不到一年的2024總統大選，相較民進黨早定於一尊，由副總統賴清德問鼎，國民黨至今仍處渾沌未明狀態，黨內「最強諸侯」侯友宜遲未表態，各界認為他是擔心「落跑」罵名。但藍營新北市議員葉元之直言，民眾已在侯連任之戰，用45萬張選票差距大贏民進黨籍候選人林佳龍，解除「落跑」緊箍咒，籲侯年後應正面回應，別再排斥迴避。

國民黨立委王鴻薇日前出面力挺，表示只要黨內團結，就沒有所謂落跑問題，她更以自身例子指出，補選時她有「落跑」這個包袱，相信侯友宜也會有，新北市選民是侯參選與否因素之一，但不會是唯一因素，要做到「讓選民知道有落跑問題，同時讓選民還願意選你。」

新北市議員林金結也認為，侯友宜從新北市副市長到市長已經做了12年，跟當年高雄情形完全不一樣，怎麼算是「落跑」？況且侯是藍營最有希望戰勝民進黨的人選，過完年後，侯市長對選總統議題應要正面回應，別再排斥迴避。

侯友宜 民進黨 疫情

上一則

日本泡湯被趕 上網討拍反挨轟「沒常識、丟臉到國外」

下一則

室內口罩令 有望下月底解禁 大眾運輸或於4月鬆綁

延伸閱讀

賴清德拜廟 侯友宜走春 柯文哲發春節小物

賴清德拜廟 侯友宜走春 柯文哲發春節小物
麥卡錫春季訪台？侯友宜：歡迎國際友人

麥卡錫春季訪台？侯友宜：歡迎國際友人
賴清德柯文哲侯友宜拜廟 群眾都喊「總統好」

賴清德柯文哲侯友宜拜廟 群眾都喊「總統好」
市長養生秘訣／侯友宜每天運動1小時 維持規律生活

市長養生秘訣／侯友宜每天運動1小時 維持規律生活

熱門新聞

李男假借按摩名義約女同事上賓館卻襲胸，法院依性騷擾罪判他4月。示意圖。（取材自ingimage）

純按摩不純？亂掐女同事胸還動嘴咬乳頭 色男下場慘了

2023-01-19 03:20
台灣一名李姓旅客透過訂房網站訂房，卻未依約入住，造成日本湯布院村湯屋飯店損失23萬餘日圓。(取材自ゆふいん椿官網)

台男放鳥日本旅館 食材被迫報廢 員工怒：台灣人不是這樣的

2023-01-23 03:30
台日混血的「鈴木」徒步環台，順道探視阿公的影片，獲得極大回響。（取材自YouTube）

獨自變老≠可憐沒人愛 台灣迎接「超單身世代」

2023-01-23 13:46
前總統馬英九20日到台北市興隆市場買年菜、也沿路發紅包袋及春聯。（記者程遠述／攝影）

賴清德「台主權獨立說」 馬英九：沒有國家叫台灣

2023-01-19 22:49
外交部長吳釗燮（右）接受英國Sky News新聞台亞洲特派員Helen-Ann Smith（左）專訪。 （民眾黨團提供）

習近平恐試圖歷史留名 吳釗燮曝「這年」是侵台可能時間點

2023-01-19 07:53
台總統蔡英文在臉書分享年夜飯，卻遭到批評是享用法國大餐。圖／取自蔡英文臉書

蔡英文年夜飯遭酸法國大餐 府：大過年不要造謠說謊話

2023-01-22 12:14

超人氣

更多 >
老本不經花…100萬退休存款 這些州只能撐10-15年

老本不經花…100萬退休存款 這些州只能撐10-15年
槍案折射華人舞文化…孤獨男女渴求第二春 舞蹈社是社交聖地

槍案折射華人舞文化…孤獨男女渴求第二春 舞蹈社是社交聖地
槍案後 華爾街日報：亞洲人太多…華人很受傷

槍案後 華爾街日報：亞洲人太多…華人很受傷
華州槍擊案3人喪命 21歲槍手與母親通話後飲彈自盡

華州槍擊案3人喪命 21歲槍手與母親通話後飲彈自盡
殺豬盤騙局…紐約87歲翁280萬轉佛州女 賣房供其揮霍

殺豬盤騙局…紐約87歲翁280萬轉佛州女 賣房供其揮霍