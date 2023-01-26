柯P幫解套：侯友宜服務新北13年 可選總統

新北巿長侯友宜（中）大年初四到淡水走春發福袋，沿途支持者擠爆，還有熱情粉絲大喊總統好。(記者李定宇／攝影)

新北市長侯友宜 參選2024總統呼聲高，民眾黨主席柯文哲也說侯在新北市服務13年，可以選總統，侯友宜昨表示，現在是新北市長，希望帶動北北基桃宜千萬人共好、讓台灣更好，這是當前最重要目標和方向。

本報系聯合報報導，從除夕到大年初四侯友宜每天行程滿檔，外界解讀，是趁春節期間為2024總統大選暖身，他昨天到淡水櫻花聖地天元宮賞櫻，一如以往，低調避談選舉話題，但仍有熱情粉絲沿路對他大喊「總統好」，還有不少人搶著握手、拿福袋。

侯友宜說，這幾年疫情 緊繃，活動相對比較少，今年是疫情解封後首個春節， 廟宇祈福活動多，特地來祈福發福袋，跟民眾說新春快樂平安。

對於柯文哲說他可以選總統，侯表示，目前是新北市長，希望帶動北北基桃宜千萬人共好，讓台灣更好，這是新北市的責任，所以現在想的都是新北市的發展，並和各縣市齊心齊力往前走，這是當前最重要的目標跟方向。

台北中國時報報導，面對剩不到一年的2024總統大選，相較民進黨 早定於一尊，由副總統賴清德問鼎，國民黨至今仍處渾沌未明狀態，黨內「最強諸侯」侯友宜遲未表態，各界認為他是擔心「落跑」罵名。但藍營新北市議員葉元之直言，民眾已在侯連任之戰，用45萬張選票差距大贏民進黨籍候選人林佳龍，解除「落跑」緊箍咒，籲侯年後應正面回應，別再排斥迴避。

國民黨立委王鴻薇日前出面力挺，表示只要黨內團結，就沒有所謂落跑問題，她更以自身例子指出，補選時她有「落跑」這個包袱，相信侯友宜也會有，新北市選民是侯參選與否因素之一，但不會是唯一因素，要做到「讓選民知道有落跑問題，同時讓選民還願意選你。」

新北市議員林金結也認為，侯友宜從新北市副市長到市長已經做了12年，跟當年高雄情形完全不一樣，怎麼算是「落跑」？況且侯是藍營最有希望戰勝民進黨的人選，過完年後，侯市長對選總統議題應要正面回應，別再排斥迴避。