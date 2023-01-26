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柯文哲改口：藍白可考量合作 不可能合併

記者陳宏睿、李定宇／台北26日電
台灣民眾黨主席柯文哲25日在彰化八卦山大佛廣場發送兔年發財金。(記者簡慧珍／攝影)
台灣民眾黨主席柯文哲25日在彰化八卦山大佛廣場發送兔年發財金。(記者簡慧珍／攝影)

台灣民眾黨主席柯文哲積極為2024選舉暖身，對於藍白是否可能合作，他前天接受電視台專訪時直言沒有合作想法，昨被問到則改口說，現階段合作可以考量，但融合、合併不可能，如何合作，要隨著時間進行去思考。

柯文哲前天受訪時被問到藍白合，他以兩個酵母菌要融合，必須DNA很接近來形容，並指民眾黨和國民黨的DNA不一樣，目前沒有合作的想法，因為太困難了。

昨天柯文哲走訪台中宮廟和彰化，再被問到藍白合作可能性，柯仍表示，民眾黨黨員結構與國民黨、民進黨不同，若黨員結構都相同，「就直接合併就好」，現階段來說，合作可以考量，融合、合併都不可能，如何合作，要隨著時間進行去思考。

對於藍白合，新北市長侯友宜昨說，台灣在他心中永遠沒有分你我，更不分族群黨派，每個人都在這地方成長，跟台灣所有人凝聚在一起，吃台灣米、喝台灣水，更何況大家都是親戚朋友，根本沒有分你跟我，只要大家同心齊力、團結內部，才是讓國家發展最重要的力量。

至於美國眾議院長麥卡錫可能來台，名嘴解讀是打台獨牌挑動兩岸神經，侯友宜則說，台灣是熱情好客的國度，任何國際友人來台灣都熱誠歡迎，最重要的目的是讓台海區域和平穩定，大家抱著這樣願景，讓國家能夠永續發展。

柯文哲說，美國公民有權到全世界各地旅行，台灣作為自主的國家，有人要來不可能拒絕，需當成正常活動。中美之間，本來就有矛盾、對抗，這事反而適合去思考，中美對抗下，謀求最大利益與定位。

柯文哲 國民黨 侯友宜

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