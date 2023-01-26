陳建仁接閣揆 立委邱臣遠籲「暖男」勿成為「軟內閣」

前副總統陳建仁（左）、民眾黨立委邱臣遠（右）。（圖：邱臣遠提供）

總統府昨天晚間證實，前副總統陳建仁將接任閣揆，民眾黨立委邱臣遠表示，陳的暖男形象和蘇貞昌強勢風格不同，要避免弱將強兵、新內閣各吹各調、地方山頭各自林立的情況，變成變相的「軟內閣」，造成國家內耗。

邱臣遠籲執政黨「不以黨意凌駕民意、不以政黨利益犧牲國家利益」，人民期許的是專業內閣，質疑未出爐的新內閣名單是否為民進黨 的派系共治？或是蔡英文 總統的意志？還是準閣揆陳建仁的個人意志？「全民都睜大眼睛在看」。

邱臣遠盼陳建仁堅定信念、知人善用，內閣改組要具體回應民意，不適任閣員需換掉，改革要有魄力，人民才有感，「不要換湯不換藥、舊酒裝新瓶」，應以民眾為本，以蒼生為念。

邱臣遠表示，陳建仁在公共衛生相關領域的學術背景和聲望高，但2023 年全球經濟面臨嚴峻挑戰，陳的公共衛生醫療背景並非「經濟內閣」專業導向，是否能面對接下來的挑戰，猶未可知，因此新閣員的專業性和代表性格外重要。

邱臣遠指出，新內閣應優先穩定民生經濟、開展經貿新局，尤其今年國際情勢嚴峻，經貿問題和民生問題都是迫在眉梢急需解決的。他籲蔡總統和新內閣拋棄政治考量，在剩下的一年半任期內為台灣找穩定和平與持續繁榮的解方，不要只以民進黨2024選舉為考量，以人民福祉為優先的政府才是全民之福。