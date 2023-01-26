我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博：過去6個月受夠了 中國有錢人加快移民計畫

高盛點名聖荷西等4城 恐重現2008房市崩盤

陳建仁接閣揆 立委邱臣遠籲「暖男」勿成為「軟內閣」

記者歐陽良盈／台北26日電
前副總統陳建仁（左）、民眾黨立委邱臣遠（右）。（圖：邱臣遠提供）
前副總統陳建仁（左）、民眾黨立委邱臣遠（右）。（圖：邱臣遠提供）

總統府昨天晚間證實，前副總統陳建仁將接任閣揆，民眾黨立委邱臣遠表示，陳的暖男形象和蘇貞昌強勢風格不同，要避免弱將強兵、新內閣各吹各調、地方山頭各自林立的情況，變成變相的「軟內閣」，造成國家內耗。

邱臣遠籲執政黨「不以黨意凌駕民意、不以政黨利益犧牲國家利益」，人民期許的是專業內閣，質疑未出爐的新內閣名單是否為民進黨的派系共治？或是蔡英文總統的意志？還是準閣揆陳建仁的個人意志？「全民都睜大眼睛在看」。

邱臣遠盼陳建仁堅定信念、知人善用，內閣改組要具體回應民意，不適任閣員需換掉，改革要有魄力，人民才有感，「不要換湯不換藥、舊酒裝新瓶」，應以民眾為本，以蒼生為念。

邱臣遠表示，陳建仁在公共衛生相關領域的學術背景和聲望高，但2023年全球經濟面臨嚴峻挑戰，陳的公共衛生醫療背景並非「經濟內閣」專業導向，是否能面對接下來的挑戰，猶未可知，因此新閣員的專業性和代表性格外重要。

邱臣遠指出，新內閣應優先穩定民生經濟、開展經貿新局，尤其今年國際情勢嚴峻，經貿問題和民生問題都是迫在眉梢急需解決的。他籲蔡總統和新內閣拋棄政治考量，在剩下的一年半任期內為台灣找穩定和平與持續繁榮的解方，不要只以民進黨2024選舉為考量，以人民福祉為優先的政府才是全民之福。

民進黨 2023 蔡英文

上一則

陸學者：美繼續祭出台灣牌 2023年台海可能發生變亂

下一則

「很想女兒」 失智父過年報警說她失蹤

延伸閱讀

陳建仁、鄭文燦掌政院 趙少康批蔡英文組「不倫內閣」

陳建仁、鄭文燦掌政院 趙少康批蔡英文組「不倫內閣」
台灣新內閣出爐 陳建仁、鄭文燦組成「仁燦配」

台灣新內閣出爐 陳建仁、鄭文燦組成「仁燦配」
台總統府證實陳建仁接閣揆 27日上午開記者會

台總統府證實陳建仁接閣揆 27日上午開記者會
傳蔡英文春節密談 陳建仁答應接任行政院長

傳蔡英文春節密談 陳建仁答應接任行政院長

熱門新聞

李男假借按摩名義約女同事上賓館卻襲胸，法院依性騷擾罪判他4月。示意圖。（取材自ingimage）

純按摩不純？亂掐女同事胸還動嘴咬乳頭 色男下場慘了

2023-01-19 03:20
台灣一名李姓旅客透過訂房網站訂房，卻未依約入住，造成日本湯布院村湯屋飯店損失23萬餘日圓。(取材自ゆふいん椿官網)

台男放鳥日本旅館 食材被迫報廢 員工怒：台灣人不是這樣的

2023-01-23 03:30
台日混血的「鈴木」徒步環台，順道探視阿公的影片，獲得極大回響。（取材自YouTube）

獨自變老≠可憐沒人愛 台灣迎接「超單身世代」

2023-01-23 13:46
前總統馬英九20日到台北市興隆市場買年菜、也沿路發紅包袋及春聯。（記者程遠述／攝影）

賴清德「台主權獨立說」 馬英九：沒有國家叫台灣

2023-01-19 22:49
外交部長吳釗燮（右）接受英國Sky News新聞台亞洲特派員Helen-Ann Smith（左）專訪。 （民眾黨團提供）

習近平恐試圖歷史留名 吳釗燮曝「這年」是侵台可能時間點

2023-01-19 07:53
台總統蔡英文在臉書分享年夜飯，卻遭到批評是享用法國大餐。圖／取自蔡英文臉書

蔡英文年夜飯遭酸法國大餐 府：大過年不要造謠說謊話

2023-01-22 12:14

超人氣

更多 >
老本不經花…100萬退休存款 這些州只能撐10-15年

老本不經花…100萬退休存款 這些州只能撐10-15年
槍案折射華人舞文化…孤獨男女渴求第二春 舞蹈社是社交聖地

槍案折射華人舞文化…孤獨男女渴求第二春 舞蹈社是社交聖地
槍案後 華爾街日報：亞洲人太多…華人很受傷

槍案後 華爾街日報：亞洲人太多…華人很受傷
華州槍擊案3人喪命 21歲槍手與母親通話後飲彈自盡

華州槍擊案3人喪命 21歲槍手與母親通話後飲彈自盡
殺豬盤騙局…紐約87歲翁280萬轉佛州女 賣房供其揮霍

殺豬盤騙局…紐約87歲翁280萬轉佛州女 賣房供其揮霍