傳蔡英文春節密談 陳建仁答應接任行政院長

前副總統陳建仁將接任閣揆。(本報系資料照片)

行政院長蘇貞昌日前請辭待命，總統府近日將宣布新閣揆人選，據悉，前副總統陳建仁可能性最高；今天傳出陳建仁已經點頭答應接任閣揆，最快明天公布。

陳建仁將接替蘇貞昌擔任行政院長的消息，已經在民進黨 內傳了一段時間，日前黨內高層也透露，「陳建仁組閣很快就會發生」。不過陳建仁日前接受媒體採訪時，多次強調「蔡總統沒有徵詢我、沒有問過我」，還反問「你相信特定媒體的報導嗎？」

不過今天傳出，蔡總統在農曆年期間與陳建仁見面，陳建仁答應接下重任。

據悉，他在年假中被蔡英文 請去面對面懇談，由於執政黨民進黨在九合一大選慘敗，中央須重新整隊出發，傳他被蔡英文詢問接任閣揆意願時沒有過多置喙，雖然在中研院還有好幾個研究案在著手，陳建仁非常捨不得，但體認到大家對台灣必須竭力奉獻，既然蔡總統穩定政局有此需要，他必須以大局為重，沒有推託的道理，不得不有所取捨。

據指出，蔡英文將與蘇貞昌進一步商量，盤點並聽取閣員去留意見後，年初五（26）日才會正式對外公布。

此外，明年1月即將舉行總統大選，政府必須重塑最佳的執政環境，做為民進黨總統候選人的後盾，以延續台灣的民主價值與生存空間，是陳建仁願意團結挑擔的主因。