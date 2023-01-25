蔡英文春節視察國軍 顧立雄陪同
蔡英文總統昨天一早到高雄旗山特戰指揮部特三營，感謝國軍堅守崗位守護台灣家園，先前傳出可能接任組閣的國安會秘書長顧立雄也陪同；蔡英文下午到五甲龍成宮發放福袋，「0206期權受害自救會」成員陳國榮要陳情遭架離，陳說「在蔡總統執政之下只有私情，沒有國法，金管會已經變成金融詐騙集團。」
昨天是大年初三，蔡總統整天都在高雄。蔡總統指出，特三營去年移防到嶺口營區之後，成為捍衛高雄地區安全的重要角色，也擔負許多重要的目標防護任務。
特三營也是先前執行跳傘任務受傷的下士秦良丰隸屬的部隊，蔡總統提到，自己讀到秦良丰撰寫的散文，深刻感受到秦良丰對國軍、對特戰部隊的濃厚情感，相信憑藉著特戰部隊忠義、勇猛、頑強等精神，秦良丰一定可以盡快地康復。
蔡英文下午三時由高雄市長陳其邁等人陪同，到五甲龍成宮參拜並發放福袋，民眾大排長龍，隊伍蔓延數百公尺，有人一早10時不到就到場排隊；發放過程中發生陳抗插曲，民眾陳國榮去年曾多次在衛福部前部長陳時中競選場合陳抗，昨天從台北跟至高雄，在隊伍中要跟蔡總統陳情，隨即遭維安警力架離。
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