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深知2024是誰的局 英系開始對賴清德態度放軟

記者蔡晉宇／台北25日電
隨著賴清德（右）接掌黨機器，蔡賴關係的矛盾，不再只是兩人之間的個人矛盾，將進一步升級為體制的矛盾，黨內「兩個太陽」的討論，政壇高度關注。(本報資料照片)
隨著賴清德（右）接掌黨機器，蔡賴關係的矛盾，不再只是兩人之間的個人矛盾，將進一步升級為體制的矛盾，黨內「兩個太陽」的討論，政壇高度關注。(本報資料照片)

自2019年民進黨總統初選內戰後，蔡英文總統與副總統賴清德間的「蔡賴心結」，自此成了政壇上公開的祕密，一路延續至今。隨著賴清德接任民進黨主席，黨內「兩個太陽」的耳語更是不脛而走；但民進黨人士表示，蔡總統身邊核心幕僚群與黨內英系兩大系統，近來都出現對賴姿態放軟情況，黨內已漸有共識，能延續執政才符合彼此最大利益。

民進黨人士指出，蔡總統已完成了台灣第一位女總統、民選總統最高票兩大成就，第三項歷史定位，追求的將會是順利交棒、由同黨候選人延續執政；對蔡總統而言，面對黨內政敵，從來不會讓情緒主導判斷，這點從2019年重用蘇貞昌出任閣揆，到與賴清德搭配參選總統都是務實例證，如今賴代表民進黨參選2024的態勢已明朗，蔡總統亦有所體認。

黨政人士表示，蔡總統身邊「小英幕僚」們的態度轉變是最直接指標，核心幕僚群從最初2019年「蔡賴之爭」時，扮演替蔡操盤角色，對賴抱有敵意，到前年四大公投時，首度開始軟化，不再讓賴扮演無聲角色，適度地走到第一線宣講；緊接著賴清德幾次外交出訪行程，核心幕僚群也多持正面看法；這回黨主席選舉，更延續了「不卡賴」態度，對賴清德基本上已「開綠燈了」。

比起「小英幕僚」們，黨內英系與賴清德之間是更加複雜的關係。但一位英系要角直言，英系深知2024年就是賴清德的局，不會在這一役與之競爭，已經是派系內共識，最有力的證明就是在黨主席選局中，英系大老陳明文的政治根據地嘉義縣，開出了最高投票率，在全台投票率一片慘兮兮中，強力動員堪稱給足了賴清德面子。

賴清德 民進黨 投票

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