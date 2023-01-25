我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2023年才開始 美已39大規模槍案70死167傷

血案頻傳為哪樁？大麻、毒菇農場的「黑色祕密」

賴清德拜廟 侯友宜走春 柯文哲發春節小物

記者陳右豪、李定宇、范榮達／台北25日電
新北市長侯友宜（左）24日發放春節紅包。（記者李定宇／攝影）
新北市長侯友宜（左）24日發放春節紅包。（記者李定宇／攝影）

副總統賴清德昨前往桃園、苗栗宮廟參拜，致詞表示國外研究都說今年景氣會不好，所以來拜武財神，祈求武財神讓大家平安發大財，苗栗義民廟主委陳添松介紹賴是「未來的總統」；對於賴清德可能成為2024的競爭對手，新北市長侯友宜昨表示，「所有關心台灣土地的人，都不該分你跟我」，應該好好同心齊力合作。

副總統賴清德（前左）24日到苗栗縣頭份義民廟參香發福袋，受到熱烈歡迎。（記者范榮...
副總統賴清德（前左）24日到苗栗縣頭份義民廟參香發福袋，受到熱烈歡迎。（記者范榮達／攝影）

賴清德和桃園市前市長鄭文燦昨早前往桃園南崁五福宮參拜，賴清德表示，今年是兔年，兔子在很多國家都是吉祥的動物，去年疫情嚴重，今年進入兔年，應該會比去年的虎年好；兔子有智慧，富有機智、奇巧的特性，只要學習兔子的精神，謹慎行事，一定可以突破各種難關。

賴清德隨後到新竹市長和宮、新竹縣竹北楊柳堂、苗栗縣頭份義民廟、通霄慈后宮參香祈福並發送總統府兔年福袋。義民廟管理委員會主任委員陳添松介紹賴是「未來的總統」，賴清德說，藉由參拜義民爺，向500萬客家鄉親表示敬意。

侯友宜昨上午至鶯歌走春，對於被綠營視為2024頭號假想敵，侯說，「我們從小都在這裡吃台灣米、喝台灣水長大」，每個人在工作崗位上打拚，為中華民國、為台灣，希望國家會更好，人民過得更幸福，相信最重要是不分你我、族群、黨派，大家團結認真打拚，任何人願意為這一塊土地多做事，「我們都要給他說一聲加油」。

柯文哲(前中)與黃珊珊(前右)24日上午至新北市蘆洲及淡水宮廟參拜。(圖：民眾黨...
柯文哲(前中)與黃珊珊(前右)24日上午至新北市蘆洲及淡水宮廟參拜。(圖：民眾黨提供)

對於民眾黨主席柯文哲昨與北市前副市長黃珊珊到淡水竹林慈玄宮發放春節小物，侯友宜表示，愈多人到新北市的廟宇或風景區走走，都很感恩。

外傳訪美行碰壁，柯文哲昨駁斥說，哪有碰壁，行程還在規畫、連時間都還不確定，台灣最大問題就是謠言太多。柯文哲說，美國不是完全跟中國採對抗態度，美國國務卿布林肯那句話最能夠表達美國策略，就是「可以合作的時候合作，應該競爭就競爭，該對抗的時候對抗」，這是美國最實際的態度，也不會每件事都擺出對抗態度。

賴清德 侯友宜 柯文哲

上一則

春節連假寒流發威 宜蘭飄雪了 南部下探7度

下一則

美前印太司令：中國2027前會嘗試犯台

延伸閱讀

訪美行程疑碰壁 柯文哲：台灣最大問題謠言太多

訪美行程疑碰壁 柯文哲：台灣最大問題謠言太多
賴清德柯文哲侯友宜拜廟 群眾都喊「總統好」

賴清德柯文哲侯友宜拜廟 群眾都喊「總統好」
民眾黨人士：美方不想見柯文哲

民眾黨人士：美方不想見柯文哲
美不放心務實台獨？ AIT：期待與賴清德合作

美不放心務實台獨？ AIT：期待與賴清德合作

熱門新聞

李男假借按摩名義約女同事上賓館卻襲胸，法院依性騷擾罪判他4月。示意圖。（取材自ingimage）

純按摩不純？亂掐女同事胸還動嘴咬乳頭 色男下場慘了

2023-01-19 03:20
台灣一名李姓旅客透過訂房網站訂房，卻未依約入住，造成日本湯布院村湯屋飯店損失23萬餘日圓。(取材自ゆふいん椿官網)

台男放鳥日本旅館 食材被迫報廢 員工怒：台灣人不是這樣的

2023-01-23 03:30
台日混血的「鈴木」徒步環台，順道探視阿公的影片，獲得極大回響。（取材自YouTube）

獨自變老≠可憐沒人愛 台灣迎接「超單身世代」

2023-01-23 13:46
前總統馬英九20日到台北市興隆市場買年菜、也沿路發紅包袋及春聯。（記者程遠述／攝影）

賴清德「台主權獨立說」 馬英九：沒有國家叫台灣

2023-01-19 22:49
外交部長吳釗燮（右）接受英國Sky News新聞台亞洲特派員Helen-Ann Smith（左）專訪。 （民眾黨團提供）

習近平恐試圖歷史留名 吳釗燮曝「這年」是侵台可能時間點

2023-01-19 07:53
台總統蔡英文在臉書分享年夜飯，卻遭到批評是享用法國大餐。圖／取自蔡英文臉書

蔡英文年夜飯遭酸法國大餐 府：大過年不要造謠說謊話

2023-01-22 12:14

超人氣

更多 >
獨家╱這種信封惹禍？華男4000元支票被盜 醫保慘遭停

獨家╱這種信封惹禍？華男4000元支票被盜 醫保慘遭停
領社安金需要報稅嗎？專家：取決於幾項因素

領社安金需要報稅嗎？專家：取決於幾項因素
法醫公布蒙市槍案11名遇難者姓名 大部分是華裔

法醫公布蒙市槍案11名遇難者姓名 大部分是華裔
新聞周刊：陳友艮是美國10年來大規模槍擊案最年長兇嫌

新聞周刊：陳友艮是美國10年來大規模槍擊案最年長兇嫌
去坎昆旅遊要小心了 國務院發警告

去坎昆旅遊要小心了 國務院發警告