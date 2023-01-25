賴清德拜廟 侯友宜走春 柯文哲發春節小物
副總統賴清德昨前往桃園、苗栗宮廟參拜，致詞表示國外研究都說今年景氣會不好，所以來拜武財神，祈求武財神讓大家平安發大財，苗栗義民廟主委陳添松介紹賴是「未來的總統」；對於賴清德可能成為2024的競爭對手，新北市長侯友宜昨表示，「所有關心台灣土地的人，都不該分你跟我」，應該好好同心齊力合作。
賴清德和桃園市前市長鄭文燦昨早前往桃園南崁五福宮參拜，賴清德表示，今年是兔年，兔子在很多國家都是吉祥的動物，去年疫情嚴重，今年進入兔年，應該會比去年的虎年好；兔子有智慧，富有機智、奇巧的特性，只要學習兔子的精神，謹慎行事，一定可以突破各種難關。
賴清德隨後到新竹市長和宮、新竹縣竹北楊柳堂、苗栗縣頭份義民廟、通霄慈后宮參香祈福並發送總統府兔年福袋。義民廟管理委員會主任委員陳添松介紹賴是「未來的總統」，賴清德說，藉由參拜義民爺，向500萬客家鄉親表示敬意。
侯友宜昨上午至鶯歌走春，對於被綠營視為2024頭號假想敵，侯說，「我們從小都在這裡吃台灣米、喝台灣水長大」，每個人在工作崗位上打拚，為中華民國、為台灣，希望國家會更好，人民過得更幸福，相信最重要是不分你我、族群、黨派，大家團結認真打拚，任何人願意為這一塊土地多做事，「我們都要給他說一聲加油」。
對於民眾黨主席柯文哲昨與北市前副市長黃珊珊到淡水竹林慈玄宮發放春節小物，侯友宜表示，愈多人到新北市的廟宇或風景區走走，都很感恩。
外傳訪美行碰壁，柯文哲昨駁斥說，哪有碰壁，行程還在規畫、連時間都還不確定，台灣最大問題就是謠言太多。柯文哲說，美國不是完全跟中國採對抗態度，美國國務卿布林肯那句話最能夠表達美國策略，就是「可以合作的時候合作，應該競爭就競爭，該對抗的時候對抗」，這是美國最實際的態度，也不會每件事都擺出對抗態度。
上一則
春節連假寒流發威 宜蘭飄雪了 南部下探7度
下一則
FB留言