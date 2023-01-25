賴清德拜廟 侯友宜走春 柯文哲發春節小物

新北市長侯友宜（左）24日發放春節紅包。（記者李定宇／攝影）

副總統賴清德 昨前往桃園、苗栗宮廟參拜，致詞表示國外研究都說今年景氣會不好，所以來拜武財神，祈求武財神讓大家平安發大財，苗栗義民廟主委陳添松介紹賴是「未來的總統」；對於賴清德可能成為2024的競爭對手，新北市長侯友宜 昨表示，「所有關心台灣土地的人，都不該分你跟我」，應該好好同心齊力合作。

副總統賴清德（前左）24日到苗栗縣頭份義民廟參香發福袋，受到熱烈歡迎。（記者范榮達／攝影）

賴清德和桃園市前市長鄭文燦昨早前往桃園南崁五福宮參拜，賴清德表示，今年是兔年，兔子在很多國家都是吉祥的動物，去年疫情嚴重，今年進入兔年，應該會比去年的虎年好；兔子有智慧，富有機智、奇巧的特性，只要學習兔子的精神，謹慎行事，一定可以突破各種難關。

賴清德隨後到新竹市長和宮、新竹縣竹北楊柳堂、苗栗縣頭份義民廟、通霄慈后宮參香祈福並發送總統府兔年福袋。義民廟管理委員會主任委員陳添松介紹賴是「未來的總統」，賴清德說，藉由參拜義民爺，向500萬客家鄉親表示敬意。

侯友宜昨上午至鶯歌走春，對於被綠營視為2024頭號假想敵，侯說，「我們從小都在這裡吃台灣米、喝台灣水長大」，每個人在工作崗位上打拚，為中華民國、為台灣，希望國家會更好，人民過得更幸福，相信最重要是不分你我、族群、黨派，大家團結認真打拚，任何人願意為這一塊土地多做事，「我們都要給他說一聲加油」。

柯文哲(前中)與黃珊珊(前右)24日上午至新北市蘆洲及淡水宮廟參拜。(圖：民眾黨提供)

對於民眾黨主席柯文哲 昨與北市前副市長黃珊珊到淡水竹林慈玄宮發放春節小物，侯友宜表示，愈多人到新北市的廟宇或風景區走走，都很感恩。

外傳訪美行碰壁，柯文哲昨駁斥說，哪有碰壁，行程還在規畫、連時間都還不確定，台灣最大問題就是謠言太多。柯文哲說，美國不是完全跟中國採對抗態度，美國國務卿布林肯那句話最能夠表達美國策略，就是「可以合作的時候合作，應該競爭就競爭，該對抗的時候對抗」，這是美國最實際的態度，也不會每件事都擺出對抗態度。