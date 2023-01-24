賴清德柯文哲侯友宜拜廟 群眾都喊「總統好」

兔年摸小狗 副總統賴清德（左）23日到台北市萬華廣照宮祈求國泰民安，發放福袋時還摸摸民眾抱的小狗。(記者曾吉松／攝影)

昨天大年初二，有意角逐總統大位的藍綠白政治人物全台拜廟，拚場次也拚人氣。副總統賴清德 、民眾黨主席柯文哲 、新北市長侯友宜 拜廟行程，全場不約而同高喊「總統好」，隔空較勁氛圍濃厚。針對鴻海集團創辦人郭台銘前天說，誰來當領導人「讓神明作決定」，柯文哲說，「這是1個被問得很煩的推辭」；侯友宜則說，每個人都有宗教信仰。

賴清德初一起展開全台祈福之旅，昨上午到新北市中和區廣濟宮，土城區五穀先帝廟、樹林區鎮南宮參香。致詞時祝福各廟宇奉祀的神明保佑台灣國泰民安、風調雨順，祈求新冠肺炎疫情早日結束，讓民眾闔家平安健康、事業興旺賺錢。

賴清德說，國際金融機構預測今年全球不景氣，但今年是兔年，兔子生肖排名第4，在地支屬卯，時辰是1天的開始，象徵充滿希望。雖然國際景氣不佳、地方政治變化、威權主義威脅，但盼國家、政府、公司、個人，都能學習兔子的智慧、謹慎、技巧，必可逢凶化吉。

賴清德昨天下午抵達萬華廣照宮，立委林昶佐、議員洪婉臻等人陪同，近千名支持者排隊等候，廟方帶領群眾高喊「總統我愛你」，1000份福袋搶購一空。賴清德轉往台南市南港信天宮參香時，民進黨立委高嘉瑜、台灣台灣基進台北市黨部主委吳欣岱到場並同框，高嘉瑜說，大家都來支持賴副總統，讓台灣更好，絕對是好事。

笑看郭柯配 台灣民眾黨主席柯文哲（左）23日到台北市行天宮恩主公廟上香祈福，還有人拿著「郭柯配」的紙條給柯文哲看。(記者曾吉松／攝影)

同時間，柯文哲也在萬華龍山寺發福袋，與賴清德相距不到兩公里，北市前副市長黄珊珊、立委邱臣遠、議員黃瀞瑩等人陪同。現場準備300份福袋，也火速發完。

柯文哲昨上午在關渡宮發放發財金，被媒體問到是否支持郭台銘選總統，柯說，「想選就選，沒什麼不好」。

至於柯是否準備好？他則說，「永遠沒有準備好的1天」，就像參加聯考，不可能說完全準備好，「時間到了就去考」。

對於郭台銘說能讓台灣和平、經濟繁榮，就是最好的人選。柯文哲說，這是要努力達到的目標，郭台銘講得對，誰來當對台灣比較好，「這樣來想，問題就解決了」。緊接著柯文哲到台北市行天宮，現場立刻有人高舉「郭柯配」牌子。

「侯侯」發紅包 新北市長侯友宜（右）23日至三重碧華寺參香，並發送紅包祝福民眾新的一年平安、賺大錢，支持者拿著紅包爭相與他合照。(記者余承翰／攝影)

侯友宜昨到三重先嗇宮參拜，現場不少民眾勸進侯友宜選總統，侯回應，他現在是新北市長，今天大家都要回娘家，希望家人溫馨幸福團結。

針對三重先嗇宮今年抽出國運籤是下下籤，解籤表示財多反而害己。侯友宜說，健康平安遠勝於財富，也希望接著經濟起飛。對於台南南鯤鯓代天府抽到上上籤，侯表示，疫情趨緩後，除保平安外，更重要是帶動百工百業經濟復甦。