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烏克蘭議員擬春天再訪台 推動成立台灣代表處

中央社／伊斯坦堡24日專電
烏克蘭選民之聲黨主席盧狄克（Kira Rudik）去年曾參訪立法院，並在會客室內發表演講。 （聯合報系資料照 記者曾原信／攝影）
烏克蘭選民之聲黨主席盧狄克（Kira Rudik）去年曾參訪立法院，並在會客室內發表演講。 （聯合報系資料照 記者曾原信／攝影）

去年訪台的烏克蘭國會議員盧狄克，計劃今年春天再次來訪，擬定鞏固雙邊關係計畫，盼能落實台灣於烏克蘭設立代表處的目標。她說，出訪程序複雜，甚至有限制，必須比照上回抵達後再公布。

俄烏戰爭2022年2月下旬爆發至今，台灣對烏克蘭的援助不曾中斷，其中發電機是寒冬下續命必需品。烏克蘭選民之聲黨（Golos）黨魁盧狄克（Kira Rudik）盼這份友情能源遠流長，她採取的第一步是推動台灣在烏設立代表處。

她23日接受中央社電訪表示，計劃今年春天訪台，除藉此感謝台灣提供烏國急需的發電機外，也將推進在烏設立台灣代表處。「這不會很快發生，不過，一旦持續推動，事情就會有進展。」

烏國國內輿論方面，盧狄克指出，自己與基輔的團隊兵分3路，透過社群媒體與電視曝光機會，也向地方政府宣傳台灣自開戰以來不僅聲援，而是以具體行動相挺。她下週有機會在國會發言時也將表達立場。

一名烏克蘭選民之聲黨黨員於基輔市政府演說時，提到台灣的支持，並將外交部臉書相關貼文下，約300多則留言內容翻譯後朗讀，「讓烏克蘭民眾知道，有一群未曾見過的人為烏國打氣」。這名黨員也鼓勵市府成員自行上外交部臉書留言區，閱讀台灣人的想法。

「在政府層面推廣台灣相當重要，因為情況要複雜得多」。盧狄克尊重烏克蘭總統及外交部不願激怒北京的決定，但她必須推動，以確保每個烏克蘭人都知道，台灣民眾是朋友。

她回想2022年秋天與美國前議長裴洛西（Nancy Pelosi）會晤時，裴洛西曾提醒應與「對的盟友」結盟。「這對我而言是強烈的訊息，我們需要與所有支持的人齊心協力」。

烏克蘭 裴洛西 臉書

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