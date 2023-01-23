台灣各地國運籤抽出 南部上上籤 北部中吉籤

台南市北門區南鯤鯓代天府昨天抽出國運籤，圖為籤詩內容。(記者黃宣翰／攝影)

春節各地宮廟近日陸續抽出國運籤，台南市北門區南鯤鯓代天府抽出上上籤，為廟方辦國運籤13年來的首支上上籤，象徵國運昌隆，民生、經濟會過得更好。彰化南瑤宮「年冬籤」（準國運籤）抽出比上上籤更佳、廟中唯一的「籤王」，象徵來年是「好年冬」，經濟民生諸事順利。不過，雙北宮廟的國運籤均顯示狀況仍不明朗。

台北大龍峒保安宮除夕夜抽國運籤抽出第52首靈籤，內容為「一心雖急馬行遲，扁舟欲渡遇風時。等待明朝鼓浪息，還君自在任遷移。」世新大學中文系教授林恕全解籤指出，雖然心很急，百業看似復甦，但現在前進會有狀況，前方風浪不明朗，所以要等待一下待風浪漸漸平息再出發，過程終究會平順，做什麼打算都要3思後行。

春節大年初一，許多民眾至大龍峒保安宮拜拜，祈求新的一年平安順利。(記者余承翰／攝影)

新北蘆洲湧蓮寺曾預言新北市長侯友宜 將參加2024總統大選，除夕夜抽出第77首下中籤，但從解籤來看是「中吉籤」，籤詩「夢中說夢獲多財，身外浮名總莫猜，水遠山遙難信定，貴人一指笑顏開」，從國勢來看，政局混沌不明，到底有利執政黨還是在野黨，仍看不出來，唯有傾聽民意（貴人）才有機會。

桃園大園仁壽宮曾預言林智堅退選，除夕下午抽國運籤，抽到第49籤吉籤，籤詩內容「言語雖多不可從，風雲靜處未行龍，暗中發得明消息，君爾何須問重重」，顯示台灣會趨於穩定，從內閣改組，可以看到執政黨內部對於敗選有所反省，中央政府對於民意也有所反應，國家未來會趨於穩定，兩岸關係也會往好的方面發展。

台南市北門南鯤鯓代天府2015年時曾抽中「武則天坐天」這張籤，之後就選出蔡英文 成為台灣第一位女總統，因此每年抽國運籤受到矚目；昨天上午11時儀式開始後6分鐘，在第二支籤擲出連5聖杯落定第15籤上上籤「唐太宗令武媚娘賞花」，內容為「于今此景正當時，看看欲吐百花魁。若能遇得春色到，一灑清吉脫塵埃」。

解籤官陳文賢指出，籤詩內容代表國家只要努力，一定會讓結果大家很滿意，從正月、2月開始開花，之後3月的春天開始，「我們的國家會更加地好」。

彰化南瑤宮除夕夜抽出「年冬籤」（準國運籤），代表整體年度運勢，今年由南瑤宮管理人、彰化市長林世賢擲了6次筊，抽到「籤王」，內容為「靈籤增一枝，筶定己知機。萬事皆如意，添油正合宜」，市公所寺廟室代理主任林大猷解籤表示，籤王代表來年事事如意，是「好年冬」，經濟民生諸事順利，但仍應行善回饋社會。