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2024總統大選提前開跑 藍綠要角拜廟熱身

台灣新聞組／綜合報導
大年初一，2024年總統大選熱門人選，包括國民黨主席朱立倫、鴻海創辦人郭台銘、新北市市長侯友宜（圖中）展開拜廟行程，為總統大選前哨戰暖身。(記者曾吉松／攝影)
大年初一，2024年總統大選熱門人選，包括國民黨主席朱立倫、鴻海創辦人郭台銘、新北市市長侯友宜（圖中）展開拜廟行程，為總統大選前哨戰暖身。(記者曾吉松／攝影)

昨天是農曆大年初一，有意角逐總統大位的藍綠政治人物，包括副總統賴清德、新北市長侯友宜、國民黨主席朱立倫和鴻海集團創辦人郭台銘，以及民眾黨主席柯文哲，不約而同展開拜廟行程，意味著大選開始暖身起跑。

新北市板橋慈惠宮向來被視為總統參選人參拜熱門地點，侯友宜、郭台銘昨天分別前往參拜，但兩人未同台。

大年初一，2024年總統大選熱門人選，鴻海創辦人郭台銘展開拜廟行程，為總統大選前...
大年初一，2024年總統大選熱門人選，鴻海創辦人郭台銘展開拜廟行程，為總統大選前哨戰暖身。者曾吉松／攝影)

郭台銘在慈惠宮受到大批熱情民眾歡迎，甚至有熱情女粉絲高喊「選總統」。媒體關注他是否有意參選二○二四年總統，郭台銘在接雲寺參拜後受訪表示，「我問了神明，讓神明來做決定。」由於郭台銘於四年前曾表態參選總統，他當時對外表示，媽姐託夢要他為台灣做事。這一次，郭台銘語帶玄機，也為藍營的總統提名之爭，投下變數。

大年初一，2024年總統大選熱門人選，國民黨主席朱立倫展開拜廟行程，為總統大選前...
大年初一，2024年總統大選熱門人選，國民黨主席朱立倫展開拜廟行程，為總統大選前哨戰暖身。(記者陳俊智／攝影)

朱立倫分別前往台北市萬華區龍山寺、新北市林口區竹林山觀音寺、桃園市桃園區慈護宮等廟宇參香，他在台北、桃園的拜廟行程，由台北市長蔣萬安、桃園市長張善政陪同，唯獨在林口的拜廟時，並未見到侯友宜。侯友宜受訪時說，朱立倫跟新北淵源很深，「大家在不同廟宇都是為民眾祈福。」

大年初一，2024年總統大選熱門人選，副總統賴清德展開拜廟行程，為總統大選前哨戰...
大年初一，2024年總統大選熱門人選，副總統賴清德展開拜廟行程，為總統大選前哨戰暖身。者曾吉松／攝影)

相對國民黨總統參選人競爭暗潮洶湧，甫接任民進黨主席的賴清德幾乎篤定代表綠營角逐，他大年初一行程滿檔，從故鄉新北市萬里區昭靈宮出發，連拜9宮廟。

大年初一，2024年總統大選熱門人選，民眾黨主席柯文哲展開拜廟行程，為總統大選前...
大年初一，2024年總統大選熱門人選，民眾黨主席柯文哲展開拜廟行程，為總統大選前哨戰暖身。(記者張裕珍／攝影)

柯文哲則從家鄉新竹市出發，與新竹市長高虹安前往東寧宮等地發放發財金，隨後再轉往竹北天后宮、褒忠亭義民廟和桃園市中壢慈惠堂等廟宇參拜。

郭台銘 侯友宜 賴清德

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