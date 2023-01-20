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參選總統有落跑問題？王鴻薇：侯若夠強 黨就不會卡

記者劉宛琳／台北20日電

新北市長侯友宜多次被點名參選2024，但黨內憂心可能會出現高雄市前市長韓國瑜的落跑質疑。國民黨立委王鴻薇昨說，侯友宜若要攻大位別急著表態，要先冷靜把自己準備好，做到讓選民覺得即使有落跑問題還是願意選他，「如果侯友宜夠強，黨內就不能再用落跑卡侯。」

王鴻薇指出，落跑雖然是影響選舉的因素之一，但不會是唯一因素，要讓選民覺得，「雖然你有落跑的問題，但我還是願意選你」。當年她喊出讓韓國瑜選總統，但事後選民無法諒解韓選市長再去選總統，因此她也有責任，只是沒料到後座力這麼強，這個血淋淋的例子也會讓侯友宜特別小心；如果侯友宜是一個夠強的候選人，黨內就不能再用落跑卡侯、設路障。

王鴻薇也表示，如果侯友宜要攻大位，現在要做的就是找出大位候選人的論述能力，例如經濟、兩岸大議題，總不能永遠回答「侯侯做代誌」，「未來你要出場的時候，是要有準備，再出場」。

王鴻薇表示，台灣走到現在，菁英政治已經沒有那麼明顯；侯友宜輔選時來過她老中山區的選區，這裡不是一個藍營的舒適圈，在這樣的狀況下，侯友宜當天在現場的人氣還是非常旺。

侯友宜 韓國瑜 國民黨

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