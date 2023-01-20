新聞評論／蔡失政危機 並非換一個蘇貞昌能解決

在強大民意壓力下，行政院長蘇貞昌終於在除夕前總辭，並高調籲請蔡總統指派新閣揆。弔詭的是，府方並未如預期提出新揆名單，只說現有內閣團隊將負責到最後一刻，並在春節期間啟動調整作業。種種跡象顯示，稍早傳出由陳建仁、鄭文燦出任正副院長之說，並未確定。內閣人事擾攘近兩個月，但蔡總統在人事布局上卻遇到難言的阻力，遲遲無法定案，政局令人擔憂。

事實上，若由陳建仁和鄭文燦領銜組閣，並非十分理想的布局。原因是，兩人的言行皆有不少爭議：陳建仁在高端弊案中多次為高端唱和，角色備受外界質疑；此外，陳、鄭兩人在論文抄襲案中均力挺林智堅，鄭文燦本人選後更因台大碩論抄襲而被撤銷學位。這些道德爭議，當然損及兩人的可信度，可能在日後不斷遭到拷問。

再說，陳建仁被看好出任閣揆，並非因其才德出眾，而是因為他政治性格較弱，是派系所能接受的人選。他曾任副總統，更能貫徹蔡總統意志，也可保蔡英文 不致過早跛腳。然而，陳建仁卸任副總統後已返回學術界工作，儘管他在前年底突然加入民進黨 ，讓人以為蔡英文對他有所安排；但直至近日，他仍矢口否認曾受徵詢組閣，使情勢更添詭譎。

可見，蔡總統任命新閣揆一事顯不如預期順利，因此一延再延，讓備受爭議的蘇內閣遲遲無法離任。原本蔡總統把立院會期結束當成改組時機，現在又要推到春節過後，包括蘇貞昌喊話要蔡總統趕快提出新人，在在顯得極不尋常。進一步看，蔡政府所面對的失政危機，也不是換掉一個蘇貞昌就能解決，而是整個內閣要作出全盤調整，撤換掉那些品格、能力、專業均不適任的閣員，才有一新耳目的可能。

原因是，蘇內閣之所以引發各界撻伐，除了蘇貞昌個人的霸道強勢，其內閣成員的囂張、跋扈、無禮，也到了前所未見的地步。整個內閣的文化皆以意識形態、政黨利益為先，毫無責任政治觀念，以為光靠狡辯、狡賴為黨立功就是能臣幹將。例如，衛福部長從陳時中 到薛瑞元，農委會主委陳吉仲，都是囂張跋扈的代表人物，向來一意孤行。再如外交部長吳釗燮讓台灣邦交國變成史上最少，他最愛插嘴呼喝的卻是兩岸關係；至於陸委會主委邱太三，卻始終保持無言和無作為。此外，不斷打壓言論自由的NCC主委陳耀祥，意識形態掛帥並發生國寶損毀的故宮院長吳密察，都對得起他們的職位嗎？

就品格操守而言，國安局長陳明通當年指導的學生碩士論文頻頻發生可恥的抄襲事件，他不僅厚顏戀棧，更把學術的客觀公正踩在腳下。再如疫情指揮官王必勝，發生婚外情生子的醜聞，卻因長官私心偏袒而升官。這些閣員若不撤換，民眾如何感受內閣的新氣象？

蘇內閣過去四年「只問立場，不問是非」，讓人民唾棄；但若要問始作俑者，答案卻在蔡總統身上。蔡總統放任閣揆自吹自擂，坐視政務官道德敗壞而無意整頓，甚至讓閣員仗著她的寵愛恣意妄為，將台灣的政治文化帶向粗劣無文及仗勢欺人。整個政府末梢神經麻痺，內部腐敗生蛆而不自知，這些，蔡英文都沒責任嗎？

內閣改組的主要目的是為營造新的政治氣象，提升內閣執政能力，並調整政府行事作風和決策品質，重新挽回人民的信任。如果形象惡劣的閣員不走，政府的新形象將從何而來？這次民進黨慘敗，內閣改組卻一再拖沓，毫無誠意。如果新的團隊根本換湯不換藥，那就等著民怨再爆發吧！