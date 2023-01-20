我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英特爾擴大裁撤加州員工 暗示可能裁更多

彭博：荷、日1月底將加入美國圍堵中國晶片行列

新聞評論／蔡失政危機 並非換一個蘇貞昌能解決

聯合報社論

在強大民意壓力下，行政院長蘇貞昌終於在除夕前總辭，並高調籲請蔡總統指派新閣揆。弔詭的是，府方並未如預期提出新揆名單，只說現有內閣團隊將負責到最後一刻，並在春節期間啟動調整作業。種種跡象顯示，稍早傳出由陳建仁、鄭文燦出任正副院長之說，並未確定。內閣人事擾攘近兩個月，但蔡總統在人事布局上卻遇到難言的阻力，遲遲無法定案，政局令人擔憂。

事實上，若由陳建仁和鄭文燦領銜組閣，並非十分理想的布局。原因是，兩人的言行皆有不少爭議：陳建仁在高端弊案中多次為高端唱和，角色備受外界質疑；此外，陳、鄭兩人在論文抄襲案中均力挺林智堅，鄭文燦本人選後更因台大碩論抄襲而被撤銷學位。這些道德爭議，當然損及兩人的可信度，可能在日後不斷遭到拷問。

再說，陳建仁被看好出任閣揆，並非因其才德出眾，而是因為他政治性格較弱，是派系所能接受的人選。他曾任副總統，更能貫徹蔡總統意志，也可保蔡英文不致過早跛腳。然而，陳建仁卸任副總統後已返回學術界工作，儘管他在前年底突然加入民進黨，讓人以為蔡英文對他有所安排；但直至近日，他仍矢口否認曾受徵詢組閣，使情勢更添詭譎。

可見，蔡總統任命新閣揆一事顯不如預期順利，因此一延再延，讓備受爭議的蘇內閣遲遲無法離任。原本蔡總統把立院會期結束當成改組時機，現在又要推到春節過後，包括蘇貞昌喊話要蔡總統趕快提出新人，在在顯得極不尋常。進一步看，蔡政府所面對的失政危機，也不是換掉一個蘇貞昌就能解決，而是整個內閣要作出全盤調整，撤換掉那些品格、能力、專業均不適任的閣員，才有一新耳目的可能。

原因是，蘇內閣之所以引發各界撻伐，除了蘇貞昌個人的霸道強勢，其內閣成員的囂張、跋扈、無禮，也到了前所未見的地步。整個內閣的文化皆以意識形態、政黨利益為先，毫無責任政治觀念，以為光靠狡辯、狡賴為黨立功就是能臣幹將。例如，衛福部長從陳時中到薛瑞元，農委會主委陳吉仲，都是囂張跋扈的代表人物，向來一意孤行。再如外交部長吳釗燮讓台灣邦交國變成史上最少，他最愛插嘴呼喝的卻是兩岸關係；至於陸委會主委邱太三，卻始終保持無言和無作為。此外，不斷打壓言論自由的NCC主委陳耀祥，意識形態掛帥並發生國寶損毀的故宮院長吳密察，都對得起他們的職位嗎？

就品格操守而言，國安局長陳明通當年指導的學生碩士論文頻頻發生可恥的抄襲事件，他不僅厚顏戀棧，更把學術的客觀公正踩在腳下。再如疫情指揮官王必勝，發生婚外情生子的醜聞，卻因長官私心偏袒而升官。這些閣員若不撤換，民眾如何感受內閣的新氣象？

蘇內閣過去四年「只問立場，不問是非」，讓人民唾棄；但若要問始作俑者，答案卻在蔡總統身上。蔡總統放任閣揆自吹自擂，坐視政務官道德敗壞而無意整頓，甚至讓閣員仗著她的寵愛恣意妄為，將台灣的政治文化帶向粗劣無文及仗勢欺人。整個政府末梢神經麻痺，內部腐敗生蛆而不自知，這些，蔡英文都沒責任嗎？

內閣改組的主要目的是為營造新的政治氣象，提升內閣執政能力，並調整政府行事作風和決策品質，重新挽回人民的信任。如果形象惡劣的閣員不走，政府的新形象將從何而來？這次民進黨慘敗，內閣改組卻一再拖沓，毫無誠意。如果新的團隊根本換湯不換藥，那就等著民怨再爆發吧！

蔡英文 民進黨 陳時中

上一則

室內免戴口罩 台最快月底宣布

下一則

曾寫毛、鄧 俄史家評蔣介石「失敗的勝利者」 有被害妄想

延伸閱讀

感謝蘇扛下重擔 蔡英文：蘇院長是支持我的最大力量

感謝蘇扛下重擔 蔡英文：蘇院長是支持我的最大力量
台行政院長蘇貞昌請辭 「請總統儘速指派新的閣揆」

台行政院長蘇貞昌請辭 「請總統儘速指派新的閣揆」
內閣改組掀牌 蘇貞昌：19日會知道結果

內閣改組掀牌 蘇貞昌：19日會知道結果
蘇貞昌自比袁崇煥 王鴻薇：蔡英文不就是崇禎？

蘇貞昌自比袁崇煥 王鴻薇：蔡英文不就是崇禎？

熱門新聞

吳姓男子和詹姓好友的妻子有一腿，詹妻事後懺悔，並表示吳勃起時「生殖器是彎的」，台灣高等法院認定兩人有親密接觸，判吳賠償詹60萬元確定。（示意圖／本報系資料照片）

妻偷吃丈夫好友揭「生殖器是彎的」這下他難逃賠償…

2023-01-16 00:23
陳文茜這幾年飽受病痛折磨。（取材自臉書）

陳文茜罹癌吐「生前最大願望」向已逝外婆祈求3件事

2023-01-12 07:43
李男假借按摩名義約女同事上賓館卻襲胸，法院依性騷擾罪判他4月。示意圖。（取材自ingimage）

純按摩不純？亂掐女同事胸還動嘴咬乳頭 色男下場慘了

2023-01-19 03:20
前駐美代表沈呂巡今下午在台北第一殯儀館舉行告別式，前總統馬英九和夫人周美青到場致哀，並全程參與，直到目送棺木離去。記者杜建重／攝影

「什麼都要問美國不叫外交官」 沈呂巡告別式追思者眾

2023-01-12 11:32
有台灣民眾檢舉，在中國註冊的某公司代理中國螺螄粉食品進口台灣，包裝上卻印有「你是中國人、我是中國人」等統戰字眼。（圖取自facebook.com/LICHONGLIMTW）

中國螺螄粉銷台灣 包裝印「你是中國人」遭檢舉

2023-01-16 14:01
恐傷無辜 美國日前宣布售台「火山陸上機動布雷系統」（Volcano），以便戰時在灘岸執行區域阻絕。但有專家認為，布雷系統有誤傷平民的疑慮。圖為布雷訓練畫面。圖／取自美國陸軍官網

台灣將成地雷島？ 美售台地雷車及戰防雷 引爆爭議

2023-01-15 16:39

超人氣

更多 >
轉帳不見了？美國銀行與Zelle用戶大吐苦水

轉帳不見了？美國銀行與Zelle用戶大吐苦水
中國14億人當中 唯有他敢當面咆哮習近平「不要亂說」

中國14億人當中 唯有他敢當面咆哮習近平「不要亂說」
旅遊專家經驗談：花小錢讓經濟艙升級商務艙的技巧

旅遊專家經驗談：花小錢讓經濟艙升級商務艙的技巧
疑是林書豪妻子照1年半前已流出 當時沒人相信

疑是林書豪妻子照1年半前已流出 當時沒人相信
好市多漲太兇？這5項食品價格被網友吐槽

好市多漲太兇？這5項食品價格被網友吐槽