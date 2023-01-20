賴清德學倫說影響布局 陳明通恐走人 藍點名NCC主委、外長換人

民進黨新任主席賴清德。(記者陳正興／攝影)

行政院長蘇貞昌昨向總統請辭行政院長。民進黨 人士指出，蘇貞昌請辭後，新內閣仍傾向「陳鄭配」，前副總統陳建仁搭配前桃園市長鄭文燦組閣。陳建仁雖多次回應未被蔡總統徵詢，但黨內人士指出，之前蘇貞昌遲遲未辭，蔡英文也不方便跟陳建仁討論，蘇昨天請辭後，蔡將展開正式約詢。

不過，原本黨內規畫鄭文燦接副閣揆、前交通部長林佳龍接總統府秘書長，近來黨內高層討論，將兩人職務「對調」；並仍有意找考試院秘書長劉建忻接行政院秘書長，但劉尚未點頭。

據了解，副總統賴清德 18日正式接任民進黨黨主席後，強調杜絕黑金、學倫問題，也成為新內閣布局新變數。黨內人士指出，鄭文燦、國安局長陳明通身陷學倫案，都讓黨內憂心再成「破口」；該討論連日已在政壇發酵。

閣員方面，國民黨 立委點名，陳明通、外交部長吳釗燮及NCC主委陳耀祥不應留任。國民黨團總召曾銘宗說，陳明通指導論文抄襲爭議多，吳釗燮任內斷交國家多，陳耀祥讓NCC喪失專業獨立，成為民進黨附屬組織，都應走人。

民進黨內人士表示，陷入論文學倫爭議的陳明通有可能下台走人。但據了解，府院徵詢接任國安局長人選卻不順利。受到層峰信任的農委會主委陳吉仲有望留任。

綠營人士指出，內閣改組是代表敗選後，民進黨如何反映民意，這波內閣改組卻少見「難產」，除可以看出黨內對中生代的培養不足、蔡總統信任圈過小，當面對選舉挫敗後「找不到人」窘境。

民進黨正國會多位立委昨呼籲新內閣應該「多元化、年輕化、民主化」，任用閣員應有三分之一出身民意代表或縣市首長，才能對民情、民怨掌握更加敏感，快速回應民意需求。藍營解讀，民進黨派系卡位戰已開打。