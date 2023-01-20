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蘇貞昌政院總辭 蔡英文未提「准辭」 啟動徵詢

台灣新聞組╱台北20日電
行政院長蘇貞昌（右）19日傍晚到總統府，會談一個多小時後返回行政院，隨即透過臉書發文表示已向總統請辭行政院長。(記者曾吉松／攝影)
行政院長蘇貞昌（右）19日傍晚到總統府，會談一個多小時後返回行政院，隨即透過臉書發文表示已向總統請辭行政院長。(記者曾吉松／攝影)

民進黨九合一敗選將近兩個月，行政院長蘇貞昌昨天再度向蔡英文總統當面請辭，他還透過臉書宣布請辭，呼籲「總統盡速指派新的閣揆」；但總統府回應只提到蔡總統感謝蘇在位四年多辛勞，通篇未提「准辭」。

蘇內閣進入看守階段，但新內閣人事仍懸而未決，蔡總統昨說，農曆年期間將啟動內閣調整作業，過年後將讓新的內閣團隊在最短時間迅速就定位。

黨政人士指出，前副總統陳建仁組閣仍是選項，陳建仁雖多次回應未被徵詢，但之前蘇貞昌遲遲未辭，蔡英文也不方便跟陳建仁討論。蘇貞昌昨天請辭後，蔡近日將展開正式約詢，部分內閣成員也將一併調整。

陳建仁辦公室昨晚表示，辦公室至今都沒有收到任何組閣消息，陳建仁昨一整天也未與蔡總統見面。

蘇貞昌昨宣布請辭後，蔡總統和民進黨主席賴清德昨晚皆透過臉書表示感謝。蔡總統說，她非常感謝蘇揆，願意在四年多前的艱困時刻扛下重擔，這四年多來幫她扛住許多壓力，從接任的那一刻起，蘇就忍辱負重，任勞、任怨、任謗，「蘇院長挑的擔子有多重，我最了解」。

昨天是農曆年前最後一個上班日，立法院昨通過總預算案後休會，蘇貞昌依例到現場致意，立委紛紛合照、擁抱，彷彿「畢業典禮」，但蘇仍未對內閣改組鬆口。隨後，蘇前往總統府與蔡總統會談一個多小時。

蘇貞昌傍晚從總統府返回行政院後，隨即透過臉書發文表示，為開創新局，他再度向蔡總統請辭行政院長，請蔡總統盡速指派新的閣揆，「我將率全體閣員總辭，以利總統布展新局」。

蘇臉書貼文40多分鐘後，總統府發出聲明。總統府發言人張惇涵說，蔡、蘇在總統府內會晤，蘇再度向蔡總統請辭，希望讓蔡總統有寬廣的空間，為國家開展新局；蔡總統也表達由衷感謝。

●藍批內閣改組一拖再拖

國民黨文傳會副主委林家興質疑，過去賴清德、江宜樺內閣都是敗選後就准辭，但蘇內閣改組一拖再拖，嚴重違反憲政慣例與社會民心所向，更反映民進黨權力鬥爭方興未艾，呼籲蔡總統回應人民期待，莫再拖延。

蔡英文總統(右)19日在臉書貼出與蘇貞昌用餐畫面，感謝蘇四年多來的付出。(取材自...
蔡英文總統(右)19日在臉書貼出與蘇貞昌用餐畫面，感謝蘇四年多來的付出。(取材自臉書)

臉書 民進黨 賴清德

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