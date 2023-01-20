冷眼集／派系卡位戰已開打 蔡遲一天攤牌 綠多一天內亂

行政院長蘇貞昌19日向蔡英文 總統請辭，目前蘇內閣進入「看守」狀態。距離2024年大選已經剩不到一年，等同與時間賽跑。從蘇貞昌先前一番「有人私下握手偷搔手」，暗酸黨內有人表面肯定、私下逼宮，到正國會立委19日開第一槍，呼籲新內閣的用人「模式」，都凸顯民進黨 派系卡位戰早已開打。內閣人事遲遲未攤牌，多拖一天，綠營內部就多一天動亂。

民進黨敗選後，內閣改組消息滿天飛，包括「蘇下陳(陳建仁)上」，桃園市前市長鄭文燦、交通部前部長林佳龍、基隆市前市長林右昌等人一再被點名可能入閣，都充滿黨內派系角力。不少綠委私下表示，蘇揆不下台，民進黨2024年選情恐更差。接掌副閣揆呼聲高的鄭文燦，選後「動作頻頻」，也傳出引發蘇系不滿。

不過，對於何時啟動改組，總統府始終未鬆口。直到去年12月4日，蔡總統召集高層會議，定調府院人事將於立法院會期結束後調整。但府方一直未說明改組幅度大小，消息紛亂，甚至還有人不斷放話點名黨內中生代的下一步，導致民進黨充斥「分官封爵」傳言，外界觀感也愈來愈差。

蔡總統錯失敗選後迅速面對民意、馬上啟動人事調整的黃金時機，拖到敗選兩個月後才起步，人民等到不耐，各派系也用放話相互廝殺，都在撕裂黨內團結。

正國會立委19日公開主張，未來的新內閣，應有三分之一出身民代或縣市長，令人聯想是為林佳龍與林右昌「鋪路」；原本規畫林佳龍任總統府秘書長、鄭文燦接行政院副院長，19日也傳出兩人將「對調」，從派系龍頭到閣員安排，都在顯示綠營派系已展開卡位大作戰。

民進黨這次不只遭遇創黨36年來最嚴重挫敗，更值得擔憂的是台南、屏東等深綠鐵票區得票率都不如預期，代表「死忠」支持者也對民進黨不滿。蔡總統任期只剩一年多，若內閣改組結果仍是老面孔掌權，民進黨只能繼續負傷前行，接下來無論是誰代表民進黨參選總統，都不會是一場好打的仗。