我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英特爾擴大裁撤加州員工 暗示可能裁更多

彭博：荷、日1月底將加入美國圍堵中國晶片行列

冷眼集／派系卡位戰已開打 蔡遲一天攤牌 綠多一天內亂

記者 周佑政、丘采薇

行政院長蘇貞昌19日向蔡英文總統請辭，目前蘇內閣進入「看守」狀態。距離2024年大選已經剩不到一年，等同與時間賽跑。從蘇貞昌先前一番「有人私下握手偷搔手」，暗酸黨內有人表面肯定、私下逼宮，到正國會立委19日開第一槍，呼籲新內閣的用人「模式」，都凸顯民進黨派系卡位戰早已開打。內閣人事遲遲未攤牌，多拖一天，綠營內部就多一天動亂。

民進黨敗選後，內閣改組消息滿天飛，包括「蘇下陳(陳建仁)上」，桃園市前市長鄭文燦、交通部前部長林佳龍、基隆市前市長林右昌等人一再被點名可能入閣，都充滿黨內派系角力。不少綠委私下表示，蘇揆不下台，民進黨2024年選情恐更差。接掌副閣揆呼聲高的鄭文燦，選後「動作頻頻」，也傳出引發蘇系不滿。

不過，對於何時啟動改組，總統府始終未鬆口。直到去年12月4日，蔡總統召集高層會議，定調府院人事將於立法院會期結束後調整。但府方一直未說明改組幅度大小，消息紛亂，甚至還有人不斷放話點名黨內中生代的下一步，導致民進黨充斥「分官封爵」傳言，外界觀感也愈來愈差。

蔡總統錯失敗選後迅速面對民意、馬上啟動人事調整的黃金時機，拖到敗選兩個月後才起步，人民等到不耐，各派系也用放話相互廝殺，都在撕裂黨內團結。

正國會立委19日公開主張，未來的新內閣，應有三分之一出身民代或縣市長，令人聯想是為林佳龍與林右昌「鋪路」；原本規畫林佳龍任總統府秘書長、鄭文燦接行政院副院長，19日也傳出兩人將「對調」，從派系龍頭到閣員安排，都在顯示綠營派系已展開卡位大作戰。

民進黨這次不只遭遇創黨36年來最嚴重挫敗，更值得擔憂的是台南、屏東等深綠鐵票區得票率都不如預期，代表「死忠」支持者也對民進黨不滿。蔡總統任期只剩一年多，若內閣改組結果仍是老面孔掌權，民進黨只能繼續負傷前行，接下來無論是誰代表民進黨參選總統，都不會是一場好打的仗。

民進黨 蔡英文

上一則

賴清德學倫說影響布局 陳明通恐走人 藍點名NCC主委、外長換人

下一則

室內免戴口罩 台最快月底宣布

延伸閱讀

內閣改組變數？蘇貞昌酸有人私下偷搔手

內閣改組變數？蘇貞昌酸有人私下偷搔手
鄭文燦「選後動作多」 惹怒蘇系

鄭文燦「選後動作多」 惹怒蘇系
仁燦配 趙少康酸：推銷+詐騙的內閣

仁燦配 趙少康酸：推銷+詐騙的內閣
內閣改組啟動 民進黨「中生代四大公子」戰鬥位置曝光

內閣改組啟動 民進黨「中生代四大公子」戰鬥位置曝光

熱門新聞

吳姓男子和詹姓好友的妻子有一腿，詹妻事後懺悔，並表示吳勃起時「生殖器是彎的」，台灣高等法院認定兩人有親密接觸，判吳賠償詹60萬元確定。（示意圖／本報系資料照片）

妻偷吃丈夫好友揭「生殖器是彎的」這下他難逃賠償…

2023-01-16 00:23
陳文茜這幾年飽受病痛折磨。（取材自臉書）

陳文茜罹癌吐「生前最大願望」向已逝外婆祈求3件事

2023-01-12 07:43
李男假借按摩名義約女同事上賓館卻襲胸，法院依性騷擾罪判他4月。示意圖。（取材自ingimage）

純按摩不純？亂掐女同事胸還動嘴咬乳頭 色男下場慘了

2023-01-19 03:20
前駐美代表沈呂巡今下午在台北第一殯儀館舉行告別式，前總統馬英九和夫人周美青到場致哀，並全程參與，直到目送棺木離去。記者杜建重／攝影

「什麼都要問美國不叫外交官」 沈呂巡告別式追思者眾

2023-01-12 11:32
有台灣民眾檢舉，在中國註冊的某公司代理中國螺螄粉食品進口台灣，包裝上卻印有「你是中國人、我是中國人」等統戰字眼。（圖取自facebook.com/LICHONGLIMTW）

中國螺螄粉銷台灣 包裝印「你是中國人」遭檢舉

2023-01-16 14:01
恐傷無辜 美國日前宣布售台「火山陸上機動布雷系統」（Volcano），以便戰時在灘岸執行區域阻絕。但有專家認為，布雷系統有誤傷平民的疑慮。圖為布雷訓練畫面。圖／取自美國陸軍官網

台灣將成地雷島？ 美售台地雷車及戰防雷 引爆爭議

2023-01-15 16:39

超人氣

更多 >
轉帳不見了？美國銀行與Zelle用戶大吐苦水

轉帳不見了？美國銀行與Zelle用戶大吐苦水
中國14億人當中 唯有他敢當面咆哮習近平「不要亂說」

中國14億人當中 唯有他敢當面咆哮習近平「不要亂說」
旅遊專家經驗談：花小錢讓經濟艙升級商務艙的技巧

旅遊專家經驗談：花小錢讓經濟艙升級商務艙的技巧
疑是林書豪妻子照1年半前已流出 當時沒人相信

疑是林書豪妻子照1年半前已流出 當時沒人相信
好市多漲太兇？這5項食品價格被網友吐槽

好市多漲太兇？這5項食品價格被網友吐槽