我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英特爾擴大裁撤加州員工 暗示可能裁更多

彭博：荷、日1月底將加入美國圍堵中國晶片行列

黑白集／蹭悲情熱度 王浩宇鬼扯真粗暴

黑白集

民進黨內批鬥王世堅、高嘉瑜等人，前市議員王浩宇更披露，王世堅之父王明德當年白色恐怖為了求生，咬出老師謝雪紅與同學，行徑正如電影「返校」。但王明德被捕是1949年光明報事件，謝雪紅在兩年前二二八事變後即逃亡大陸，亦不曾教過王明德。更糟的是，王浩宇還把謝雪紅寫成王雪紅。

王浩宇搶蹭熱度不成，灰頭土臉。令人訝異的是，他身為網紅，因擁有大批粉絲而曾當選議員，但他對台灣反對運動的了解如此淺薄拙劣，卻敢信口雌黃。

國府當年對異議人士的打壓，現在已成綠色執政的養分來源。近年「返校」、「流麻溝十五號」等影片，因標榜重現「被國民黨掩蓋的歷史」，也在綠營鼓勵下大賣。而王浩宇的言行正好暴露，這波「歷史重構」在政治正確下之內容貧乏，只要結論指向國民黨邪惡，情節就可以自由發揮，充斥各種捏造與比附。尤其，被處決的政治犯幾全是心向紅色祖國，甚至被中共表揚為革命烈士；這點就被打滿馬賽克，絕對不能提。

站在古為今用立場，宣揚烈士悲情當然重要，至於他們受難的真正理由，即必須遮遮掩掩，千方百計淡化迴避。相較之下，王浩宇把王明德扯上謝雪紅，把謝雪紅當成王雪紅，「文創」技術之粗暴拙劣，公開戳破國王新衣，被自己人罵也是活該。

國民黨 二二八 電影

上一則

台幣去年貶8% 25年來最大跌幅

下一則

刪減300億元 總預算案三讀 普發現金仍卡關

延伸閱讀

賴清德就任主席 要求綠營同志誠實面對黑金、學倫問題

賴清德就任主席 要求綠營同志誠實面對黑金、學倫問題
賴清德：民意代表沒用話少說 沈富雄：沒肩膀

賴清德：民意代表沒用話少說 沈富雄：沒肩膀
高嘉瑜遭圍嗆受訪泛淚 王世堅相挺：就來弄我吧

高嘉瑜遭圍嗆受訪泛淚 王世堅相挺：就來弄我吧
陳明通為林智堅喊冤 呂秀蓮批師生詐欺

陳明通為林智堅喊冤 呂秀蓮批師生詐欺

熱門新聞

吳姓男子和詹姓好友的妻子有一腿，詹妻事後懺悔，並表示吳勃起時「生殖器是彎的」，台灣高等法院認定兩人有親密接觸，判吳賠償詹60萬元確定。（示意圖／本報系資料照片）

妻偷吃丈夫好友揭「生殖器是彎的」這下他難逃賠償…

2023-01-16 00:23
陳文茜這幾年飽受病痛折磨。（取材自臉書）

陳文茜罹癌吐「生前最大願望」向已逝外婆祈求3件事

2023-01-12 07:43
李男假借按摩名義約女同事上賓館卻襲胸，法院依性騷擾罪判他4月。示意圖。（取材自ingimage）

純按摩不純？亂掐女同事胸還動嘴咬乳頭 色男下場慘了

2023-01-19 03:20
前駐美代表沈呂巡今下午在台北第一殯儀館舉行告別式，前總統馬英九和夫人周美青到場致哀，並全程參與，直到目送棺木離去。記者杜建重／攝影

「什麼都要問美國不叫外交官」 沈呂巡告別式追思者眾

2023-01-12 11:32
有台灣民眾檢舉，在中國註冊的某公司代理中國螺螄粉食品進口台灣，包裝上卻印有「你是中國人、我是中國人」等統戰字眼。（圖取自facebook.com/LICHONGLIMTW）

中國螺螄粉銷台灣 包裝印「你是中國人」遭檢舉

2023-01-16 14:01
恐傷無辜 美國日前宣布售台「火山陸上機動布雷系統」（Volcano），以便戰時在灘岸執行區域阻絕。但有專家認為，布雷系統有誤傷平民的疑慮。圖為布雷訓練畫面。圖／取自美國陸軍官網

台灣將成地雷島？ 美售台地雷車及戰防雷 引爆爭議

2023-01-15 16:39

超人氣

更多 >
轉帳不見了？美國銀行與Zelle用戶大吐苦水

轉帳不見了？美國銀行與Zelle用戶大吐苦水
中國14億人當中 唯有他敢當面咆哮習近平「不要亂說」

中國14億人當中 唯有他敢當面咆哮習近平「不要亂說」
旅遊專家經驗談：花小錢讓經濟艙升級商務艙的技巧

旅遊專家經驗談：花小錢讓經濟艙升級商務艙的技巧
疑是林書豪妻子照1年半前已流出 當時沒人相信

疑是林書豪妻子照1年半前已流出 當時沒人相信
好市多漲太兇？這5項食品價格被網友吐槽

好市多漲太兇？這5項食品價格被網友吐槽