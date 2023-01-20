黑白集／蹭悲情熱度 王浩宇鬼扯真粗暴

民進黨內批鬥王世堅、高嘉瑜等人，前市議員王浩宇更披露，王世堅之父王明德當年白色恐怖為了求生，咬出老師謝雪紅與同學，行徑正如電影 「返校」。但王明德被捕是1949年光明報事件，謝雪紅在兩年前二二八 事變後即逃亡大陸，亦不曾教過王明德。更糟的是，王浩宇還把謝雪紅寫成王雪紅。

王浩宇搶蹭熱度不成，灰頭土臉。令人訝異的是，他身為網紅，因擁有大批粉絲而曾當選議員，但他對台灣反對運動的了解如此淺薄拙劣，卻敢信口雌黃。

國府當年對異議人士的打壓，現在已成綠色執政的養分來源。近年「返校」、「流麻溝十五號」等影片，因標榜重現「被國民黨 掩蓋的歷史」，也在綠營鼓勵下大賣。而王浩宇的言行正好暴露，這波「歷史重構」在政治正確下之內容貧乏，只要結論指向國民黨邪惡，情節就可以自由發揮，充斥各種捏造與比附。尤其，被處決的政治犯幾全是心向紅色祖國，甚至被中共表揚為革命烈士；這點就被打滿馬賽克，絕對不能提。

站在古為今用立場，宣揚烈士悲情當然重要，至於他們受難的真正理由，即必須遮遮掩掩，千方百計淡化迴避。相較之下，王浩宇把王明德扯上謝雪紅，把謝雪紅當成王雪紅，「文創」技術之粗暴拙劣，公開戳破國王新衣，被自己人罵也是活該。