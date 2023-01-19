賴清德就任主席 要求綠營同志誠實面對黑金、學倫問題

民進黨新卸任主席交接典禮18日下午舉行，卸任代理主席陳其邁（右）在監交人廖福特（中）見證下，將印信交付給新任主席賴清德（左），完成交接儀式。（記者陳正興／攝影）

民進黨 主席賴清德 昨天上任，就任談話中提出四項革新目標，第一項就是要積極杜絕黑金，徹底解決學倫問題，任何與黑金相關的人或事，民進黨將落實排黑條款、廉政條例；也要以程序原則建立制度，審視民進黨候選人的學倫問題，要求所有從政同志 誠實面對。

賴清德指出，關於黑金與學倫問題，法律只是最基本的標準，必須用更嚴格的標準自我要求，才能回應社會的期待。

媒體詢問，民進黨中常委黃承國要求黨對他做調查，否則就不進中常會；桃園市前市長鄭文燦被點名可能接任副閣揆，但有學倫問題，該如何處理？

賴清德說，黨紀部分適用所有人，沒有要特別針對哪一個人，「任何一個人違反黨紀，一定嚴明處理，這是原則」；學倫問題部分，會在黨內建立一個機制來徹底解決此問題。

賴清德昨也提出「台灣團結奮鬥」及「為國家提出願景」兩項任務。談到團結，近來綠營支持者頻頻圍剿「黨內烏鴉」，其中又以立委高嘉瑜和台北市議員王世堅為代表人物；賴清德表示，對於黨內個案問題，會根據黨內規定來處理。他並引用台灣民主運動先驅蔣渭水的話，「同胞要團結，團結真有力」，指在民進黨挫敗之時，需大家一起合作。

此外，未來如何拿捏黨政之間分際？賴清德表示，將秉持三個原則，分工合作、團結打拚、運用過去培養的默契，自然可以迎刃而解；過去幾年來，與蔡總統間不管是透過黨內的機制，或平常意見的交流，都通暢無阻，所以未來府院黨運作應該還是會持續順暢。

賴清德說，民進黨有必要提出新的國家願景，再次說服人民，民進黨是有能力、負責任且有願景的政黨，他將請中央黨部和新境界智庫共同規畫凝聚社會各界的共識，並用最嚴謹討論提出未來台灣的願景藍圖。

關於四項革新目標，第二項是以民主原則增補人才，用公平、公正、公開的機制，擴大人才的增補。賴說，內部的民主競爭是政黨茁壯的養分，會完善黨內機制，用民主方式回應社會期待。

第三項革新是找回支持民進黨的多元力量，執政黨必須傾聽社會多元的聲音，虛心面對不同意見，民進黨執政絕非不能批評，基於事實，有助於進步改革的建設意見更不會是禁忌，將盡最大努力擴大社會對話與連結，聆聽不同的意見，讓黨成為社會對話的平台，以及執政團隊與社會的橋梁。

第四項革新，是要積極聆聽年輕世代的需求；這次選舉失去許多年輕朋友的支持，必須解決年輕朋友們生活困境的問題，因此將邀請不同領域、不同政治屬性的年輕朋友，共組面對青年議題的工作小組，規畫擴大溝通、相互理解的機制，對居住正義、低薪問題、世代正義等問題提出改革方案，並作為施政的參考。