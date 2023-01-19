內閣改組掀牌 蘇貞昌：19日會知道結果

內閣如何調整？行政院長蘇貞昌說19日就會揭曉。（記者劉學聖／攝影）

外傳立法院臨時會19日結束後，內閣將改組，對此，行政院長蘇貞昌昨日表示，已和總統討論，今天就有結果。據悉，蘇貞昌有可能續留，但也傳出蘇貞昌可能請辭，但會暫留至春節後，蘇內閣過年期間處於看守狀態，等到春節後再決定內閣改組。

黨政人士說，蘇若提出內閣總辭，只是依慣例行事，關鍵在於蔡總統是否慰留，就等今天攤牌。

蘇貞昌昨日赴屏東視察高鐵特定區及科學園區，媒體詢問，外傳立法院臨時會結束後，內閣會改組，並點名經濟部長王美花、交通部長王國材會留任；內政部 代理部長花敬群和衛福部長薛瑞元會離開現職；前基隆市長林右昌會接掌內政部。對此，蘇貞昌昨天一改近期對內閣改組話題迴避的態度，反倒是鬆口表示，關於內閣如何調整，他和蔡總統都有討論，19日就會知道結果，請大家耐心等待。

蘇貞昌昨天視察時笑容燦爛如花，一改近日神情嚴肅緊繃的樣子，外界揣測是否為蘇貞昌已獲留任的徵兆。蘇貞昌女兒、立委蘇巧慧昨天被問及「是否希望父親休息一下」，蘇巧慧也沒再替父親抱屈，而是說「我爸爸最喜歡的，就是為國家做事，也非常的高興，感謝國家、總統、人民給他這個機會，能夠為台灣來做事情」，這是他非常愉快的事情。

據了解，蘇貞昌在17日已再度入府與蔡總統討論內閣動向，但由於2023年度中央政府總預算 仍未三讀通過，朝野黨團今天會再就總預算案進行表決，蘇貞昌預計將在今天總預算三讀後，會再跟蔡總統討論。

黨政人士分析，如果蘇順利留任，那內閣變動就不會太大，多數閣員會留任。惟內政部長、財政部 長遺缺將補上。

據悉，財長由代理部長阮清華扶正機率大；內政部除了前基隆市長林右昌接任呼聲高之外，也不排除由打炒房總操盤手、代理部長花敬群扶正。