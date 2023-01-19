立院監視器畫面外流 藍：淪綠內鬥工具

民進黨立委何志偉被爆料把前衛福部長陳時中的沙畫丟棄在立法院回收區，引發爭議，相關爭議從選前一路延燒到選後。(本報資料照片)

內政部前部長徐國勇日前主持民視「全國第一勇」政論節目時，播放民進黨 立委何志偉將衛福部前部長陳時中 沙畫作放置在立院資源回收區的監視器畫面，引發熱議。本報系聯合報報導，國民黨 立院黨團昨抨擊，立法院監視影像竟淪為綠營內鬥工具，要求立法院秘書長林志嘉說清楚。

立法院長游錫堃與林志嘉昨未回應，立法院人士表示，立院總務處一切都有依照相關規定辦理。

國民黨團總召曾銘宗指出，近期內閣將改組，民進黨派系鬥爭厲害，連媒體都介入。立委辦公室門口都有錄影，現在竟然流出去給綠營大放送，任何民眾洽公，或113名立委相關動態都會被掌握。黨團要求公布，誰去調閱錄影帶？調閱範圍除了何志偉，還有沒有其他影像？游錫堃和林志嘉必須講清楚，並追究相關人員法律和政治責任。

台北中國時報報導，國民黨團指此事是國際級大醜聞，副書記長洪孟楷表示，綠媒政論節目流出立法院監視器拍攝立委行蹤畫面，已涉違反個人資料保護法相關規定，有相關刑事責任。

洪孟楷表示，立院監視畫面到底是何人所為？哪位立委辦公室調閱？又是誰流出？在去年選舉期間，到底有多少立委申請調閱影帶要求？民進黨立委管碧玲已在臉書上承認，曾調閱影帶，但不只她曾調閱過，還有其他委員辦公室，林志嘉須公開說清楚。

何志偉本人則大酸徐國勇，一個老部長怎麼會把畫面拿出來做節目，可憐的是收視率才1、200人而已，但門口走廊畫面居然可以隨便流出，這是違法的，正式保留他的法律追訴權。