我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林書豪曾爆出緋聞女友除了吳謹言還有她 原來早已婚

林書豪公布婚訊 兩年前就與太太祕密完婚

立院監視器畫面外流 藍：淪綠內鬥工具

台灣新聞組／台北19日電
民進黨立委何志偉被爆料把前衛福部長陳時中的沙畫丟棄在立法院回收區，引發爭議，相關爭議從選前一路延燒到選後。(本報資料照片)
民進黨立委何志偉被爆料把前衛福部長陳時中的沙畫丟棄在立法院回收區，引發爭議，相關爭議從選前一路延燒到選後。(本報資料照片)

內政部前部長徐國勇日前主持民視「全國第一勇」政論節目時，播放民進黨立委何志偉將衛福部前部長陳時中沙畫作放置在立院資源回收區的監視器畫面，引發熱議。本報系聯合報報導，國民黨立院黨團昨抨擊，立法院監視影像竟淪為綠營內鬥工具，要求立法院秘書長林志嘉說清楚。

立法院長游錫堃與林志嘉昨未回應，立法院人士表示，立院總務處一切都有依照相關規定辦理。

國民黨團總召曾銘宗指出，近期內閣將改組，民進黨派系鬥爭厲害，連媒體都介入。立委辦公室門口都有錄影，現在竟然流出去給綠營大放送，任何民眾洽公，或113名立委相關動態都會被掌握。黨團要求公布，誰去調閱錄影帶？調閱範圍除了何志偉，還有沒有其他影像？游錫堃和林志嘉必須講清楚，並追究相關人員法律和政治責任。

台北中國時報報導，國民黨團指此事是國際級大醜聞，副書記長洪孟楷表示，綠媒政論節目流出立法院監視器拍攝立委行蹤畫面，已涉違反個人資料保護法相關規定，有相關刑事責任。

洪孟楷表示，立院監視畫面到底是何人所為？哪位立委辦公室調閱？又是誰流出？在去年選舉期間，到底有多少立委申請調閱影帶要求？民進黨立委管碧玲已在臉書上承認，曾調閱影帶，但不只她曾調閱過，還有其他委員辦公室，林志嘉須公開說清楚。

何志偉本人則大酸徐國勇，一個老部長怎麼會把畫面拿出來做節目，可憐的是收視率才1、200人而已，但門口走廊畫面居然可以隨便流出，這是違法的，正式保留他的法律追訴權。

國民黨 民進黨 陳時中

上一則

黑白集／上行下效 中層官箴在崩壞

下一則

內閣改組掀牌 蘇貞昌：19日會知道結果

延伸閱讀

「發現金」特別條例藏空白授權 6頁要3800億藍批荒唐

「發現金」特別條例藏空白授權 6頁要3800億藍批荒唐
立委初選排藍民調？高：走11寇回頭路

立委初選排藍民調？高：走11寇回頭路
民進黨的中生代四公子vs.說真話五戰犯

民進黨的中生代四公子vs.說真話五戰犯
前扁辦主任解讀「倒蘇現象」：是不滿蔡英文

前扁辦主任解讀「倒蘇現象」：是不滿蔡英文

熱門新聞

吳姓男子和詹姓好友的妻子有一腿，詹妻事後懺悔，並表示吳勃起時「生殖器是彎的」，台灣高等法院認定兩人有親密接觸，判吳賠償詹60萬元確定。（示意圖／本報系資料照片）

妻偷吃丈夫好友揭「生殖器是彎的」這下他難逃賠償…

2023-01-16 00:23
陳文茜這幾年飽受病痛折磨。（取材自臉書）

陳文茜罹癌吐「生前最大願望」向已逝外婆祈求3件事

2023-01-12 07:43
前駐美代表沈呂巡今下午在台北第一殯儀館舉行告別式，前總統馬英九和夫人周美青到場致哀，並全程參與，直到目送棺木離去。記者杜建重／攝影

「什麼都要問美國不叫外交官」 沈呂巡告別式追思者眾

2023-01-12 11:32
有台灣民眾檢舉，在中國註冊的某公司代理中國螺螄粉食品進口台灣，包裝上卻印有「你是中國人、我是中國人」等統戰字眼。（圖取自facebook.com/LICHONGLIMTW）

中國螺螄粉銷台灣 包裝印「你是中國人」遭檢舉

2023-01-16 14:01
陳炫劭遭滯留埃及開羅。圖／摘自臉書

買到文物？台影人陳炫劭遭埃及拘留 嘆外交困境國際孤兒

2023-01-11 16:01
恐傷無辜 美國日前宣布售台「火山陸上機動布雷系統」（Volcano），以便戰時在灘岸執行區域阻絕。但有專家認為，布雷系統有誤傷平民的疑慮。圖為布雷訓練畫面。圖／取自美國陸軍官網

台灣將成地雷島？ 美售台地雷車及戰防雷 引爆爭議

2023-01-15 16:39

超人氣

更多 >
3個常見的社安金錯誤 你可能不知不覺犯下了

3個常見的社安金錯誤 你可能不知不覺犯下了
看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑

看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑
怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞

怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞
紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多

紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多
林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚

林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚