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黑白集／上行下效 中層官箴在崩壞

黑白集

有網友爆料，貼出基隆刑警為天道盟太陽會某大哥慶生之影片，感嘆「社會亂了」。督察系統一查，不僅確有其事，且參與的員警多達8人。最後，連同督導不周的分局長和小隊長，共有13人遭到懲處。

去年底，警大校長陳檡文被爆出入私宅豪華招待所「八八會館」，與黑幫老大酬酢；事發後，只好申請提前退休。這樣的「黑白同道」爭議未消，基隆刑警竟還呼朋引伴去為太陽會大哥祝壽；這看在民眾眼裡，怎麼能不氣憤？

近年，全台各地中層官員因涉貪涉弊遭到法辦的消息不斷，且情節惡劣。例如，檢調追查外籍生淪黑工的案件，查獲苗栗勞青處副處長涂榮輝收賄包庇仲介。台南經發局長陳凱凌經手工業區租售案，先散播對得標廠商不利的消息，再要求對方拿錢擺平。高公局南分局長賴榮俊曾是模範公務員，卻包庇收賄長達九年遭訴。文化部司長朱瑞皓收回扣喝花酒被判重刑，專員變綠能蟑螂遭押，都臭不可聞。

蔡政府執政後，中央到地方安插的人事不知凡幾，因各有靠山，官箴日益難以維持。而執政團隊顢頇霸道，在野監督無處著力，政治責任遂日漸難以追究；加以黨政分際模糊，就連地方官僚都趁隙上下其手，能撈就撈。

這廂警察為黑道祝壽，那廂綠營中常委大哥仍屹立不搖，即知這根本是上行下效。

綠能 警察 退休

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