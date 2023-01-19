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「最強的不能出線 還造成分裂」 王鴻薇不贊成2024初選

台灣新聞組／台北19日電

國民黨2024總統人選是否須經初選產生？藍營基層建議直接徵召新北市長侯友宜。國民黨立委王鴻薇昨說，「不完全贊同初選」，2024太特殊了，如果辦了初選反而讓最強的人不能出線，還造成國民黨的分裂，她寧願選擇不要初選，這也是藍營基層的想法。

侯友宜昨視察新北石門區草里漁港，民眾大喊「選總統」，他微笑表示，只要為國為民努力打拚，讓中華民國、讓台灣這塊土地的所有人民安居樂業，才是他最大的目標。至於是否出訪新加坡？侯說，新北與美國、德國等國際都有往來，他上任來也積極跟國際接軌，新北會不斷往前推動。

王鴻薇日前呼籲黨中央將民眾黨主席柯文哲、鴻海創辦人郭台銘納入民調。王昨受訪表示，她不是指柯、郭都要加入國民黨的初選，而是一起做民調；假設最後柯輸給侯友宜，是否可找柯合作或請郭一起來支持侯。

至於是否要辦初選？王鴻薇表示，她沒有完全贊同一定要初選，如果她的選區要辦立委補選初選，她絕對不會參加，因為她有「正當性不足」的問題；對於2024，她只有一個要求，就是一定要勝選，如果初選推出的人選比較弱，那一定要初選嗎？

此外，民眾黨主席柯文哲昨晚接受前立委黃國昌訪問，提及國民黨主席朱立倫日前促組成在野聯盟，似乎想「吞掉」柯？柯文哲笑稱，「不要亂吃東西」，他還神比喻說，孫悟空每次打不過人家就讓妖怪吃下，吞下後就開始在肚子裡打來打去，妖怪就肚子痛。

柯文哲說，台灣現在是「民選皇帝制」，絕對權力帶來絕對腐化；下階段台灣領導人需具備的特質是務實，不要每天打高空，蔡英文總統當年參選政見，現在回頭檢視，「實現的沒幾個」。

國民黨 柯文哲 侯友宜

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