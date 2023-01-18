新聞評論／賴清德表忠反疑美 原來因華府疑賴論

英國金融時報報導，副總統候選人賴清德當選民進黨主席後，必須盡其所能消除美國的疑慮。（本報資料照片）

賴清德 總算搶到總統大選第一張門票，當選民進黨主席，主導初選遊戲規則。怎料尚未走馬上任，卻傳出華府 出現「疑賴」論。金融時報在選後發出獨家，指美國憂慮賴清德挑起兩岸緊張，賴副試圖平撫，但「務實台獨」主張已傷害政治信任。耐人尋味的是，這篇報導的作者、時機以及刻意挑出賴清德與蔡英文 路線的差異，讓人察覺民進黨的大位接班工程還在紙上作業。

賴神選前藉「向黨員報告」台中場，大談和平保台，特別呼籲「不能讓疑美論破壞台美關係」，露骨表白引起高度議論，猜測其動機。如今對照金融時報專文，才知反疑美是為清洗「疑賴論」，也難怪賴清德闡述反對疑美論時，特意強調台灣民主化過程是美國在背後幫忙，遏制獨裁的中國國民黨，所以千萬不能讓疑美論破壞台美關係，「這樣很危險」；要持續跟民主陣營站在一起，除了對安全有利，台灣還要透過美日加入CPTPP，才能破除對中國貿易依賴。

從國防到經貿，賴清德要民眾全心交付美國，如此將心照明月，奈何明月照溝渠。金融時報訪問美國前國安官員等熟知內情者，具體指出美方對他一再宣稱台灣是主權獨立國家，閉門會議還要求納入談話要點等言行感到不安。

內文特別指出，儘管賴清德試圖創造「蔡規賴隨」印象，以博取美方信任，但華府觀察到蔡賴的關鍵差異，一是賴要求華府放棄對台戰略模糊立場，另者是蔡英文談到主權獨立，會強調「中華民國」正式國名，以保證宣布獨立並非必要，但賴清德並非如此。這些細節差異使得美方憂慮。

金融時報多次在美中台國安議題發表重要內幕。尤其特別的是，蔡英文2012年首次挑戰大位，前一年訪美被白宮國安會打槍，透過金融時報華府及大中華特派撰文，表達懷疑蔡英文維穩兩岸的意願與能力，重創選情。而賴神這篇的作者就是同一名大中華區特派，此人與蔡英文頗具私交。同一人復刻2019年的報導、選擇特定的時間，其中巧合斧鑿極深。是美方或另有其人，要在此時發酵疑賴論？或者是對賴清德善意提醒？

賴清德方面重申延續蔡英文路線，並稱早已和美方溝通過，報導內容是過時角度。然而，作者藉著美台商會會長之口預告，拜登政府試圖尋求美中合作方式，對台政策將會更低調，近日可能會找機會與賴清德說大白話。

賴神鼓吹疑美很危險，但美國人認為他升高兩岸緊張，顯然台獨在美撒幣遊說數十年，終究不敵現實的政治利害，扶不起台獨金孫。賴清德未來的演變反倒成為「疑美論」最有力的實證。