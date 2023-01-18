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賴清德接任民進黨主席 親信：會讓美日、兩岸放心

台灣新聞組／台北18日電
副總統賴清德。（記者蘇健忠／攝影）
副總統賴清德。（記者蘇健忠／攝影）

副總統賴清德15日當選民進黨主席，今天就任。據悉，賴清德就職談話內容將強調與社會對話、找回年輕人信任，包括強化、轉型黨部各部門的職掌及角色，地方黨部也將有社會公益、社會對話的新任務；此外，中央黨部人事將兼顧派系平衡與世代交替。

賴清德也被視為代表民進黨參選2024年總統的最可能人選；英國金融時報16日報導，美方對賴清德自稱是「務實的台獨工作者」抱持疑慮，對於這種說法不太放心。與賴交好的屏東縣前縣長潘孟安昨天說，應該不至於如此，賴清德今天將發表黨主席就職演說，不但會讓美、日兩國及兩岸放心，更會提出讓台灣人民安心的具體方向。

賴清德的兩岸政策主張與論述，備受國內外矚目；賴清德去年11月訪問帛琉時，重申蔡英文總統所提出的「四個堅持」，被問到兩岸路線是否延續蔡英文路線，而且維持現狀？他當時回答，「當然如此」。雖然賴清德已說明將「蔡規賴隨」，但台北中國時報報導指出，親賴核心幕僚表指出，蔡賴之間仍有不同。

據報導，一名賴所倚重的黨內要角受訪表示，賴清德的兩岸論述就是「和平保台」及「民主、和平、繁榮」；至於賴過去自稱是「務實的台獨工作者」，這位黨內核心幕僚表示，賴清德將會思考以新的方式說明「重點是在『務實』，怎會在『台獨工作者』？」

賴系立委郭國文認為，外媒會有這樣說法，是停留在過往時空，訊息有落差，而有所誤解，賴清德以後的兩岸關係會走蔡英文路線。

潘孟安也表示，在蔡英文總統領導的「四個堅持」之下，賴清德就整個台灣的方向、未來的定位都講得很清楚；賴清德今出席黨主席交接記者會，將接受提問。

賴清德入主黨中央，在黨務人事方面，賴清德將公布黨秘書長許立明及三位新任副秘書長，包括正國會龍頭林佳龍核心幕僚楊懿珊、前副總統辦公室核心幕僚黃建嘉，以及原婦女部主任許嘉恬。

蘇系的媒創中心主任翁世豪及發言人黃彩玲都將被留任，英系的國際部主任羅致政及民主學院主任林秉忠也會被留任。

輿情宣傳系統的新聞部及網路部主管，分別鎖定前黨主席蔡英文發言人、湧言會系統的張志豪，及桃園市前新聞處長詹賀舜。

賴清德 蔡英文 民進黨

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