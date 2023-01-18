基層促2024表態 侯友宜：拚2030願景

新北市長侯友宜17日出席「運算思維與程式語言五年教育合作計畫」，被問及2024大選，侯受訪說目前最主要的工作還是新北市長。（記者劉懿萱／攝影）

國民黨 傳出內部建議2024總統大選可不辦初選，為新北市長侯友宜 參選總統「開綠燈」。據了解，國民黨總統選舉辦法可能在4月間提出，今年初選不會比照四年前的全民調 徵召，而是由黨中央私下針對有意願或能勝選的人選舉行民調，再依民調結果找當事人協調。

黨務人士表示，上述方法是避免公開民調遭對手陣營操作，國民黨主席朱立倫去年大選時也曾表示，初選會造成分裂，因此縣市長皆採協調徵召。國民黨文傳會副主委林家興說，目前全黨都專注團結在南投立委補選的延長賽，對於外界關心的總統及立委提名，一定會堅持走對的路、提對的人。

據指出，不少尋求連任立委及有意參選立委者私下拜會侯友宜或接觸侯陣營，勸進侯帶隊參選。也有黨內資深立委表示，國民黨今年只能徵召，不能再拖拖拉拉訂定初選辦法，有些人要黨員民調，有些又要納手機，「若像四年前那樣吵吵鬧鬧，等初選結束大家感情都吵散了。」

侯友宜昨說，每個人在自己的角色，扮演好自己的工作，不分你我，大家團結在一起，最重要是為國為民做出好成績，不分族群黨派，好好打拚，讓中華民國、讓台灣更好。他現在是新北市的市長，有2030的願景工程要努力實現中，像他昨天出席中央氣象局新北園區開幕儀式，就是中央跟地方一起合作，能夠做好事先預防的氣候觀測，讓民眾能夠事先準備，減少災害所帶來的損失，這才是他該做的事情。

國民黨今天召開中常會，中常委蔣根煌表示，中常會還沒討論過總統大選人選如何產生，只要能幫助團結及勝選，徵召或初選等方式都不排除。中常委鄭任宗說，除侯友宜，鴻海集團創辦人郭台銘呼聲也高，兩人若都有意願，希望可以透過全民調決定；若郭沒意願，則希望由侯出來。

國民黨新北市議員林金結說，縣市長及立委王鴻薇透過徵召出戰，也都勝選，「戰士沒有選擇戰場的權利」，若2024大家一定要侯友宜出戰總統，「我們也會想盡辦法讓他選」。一名資深中常委說，侯遲未表態讓支持者很為難；現在民進黨人選賴清德幾乎就定位，國民黨也不宜太晚，只要公平決定人選，就沒有問題。