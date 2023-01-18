新聞評論／民進黨敗選檢討 獨漏蔡英文

不敢提蔡英文、蘇貞昌，民進黨敗選檢討報告自縛手腳。（本報資料照片）

民進黨 去年底大敗迄今近兩個月，在此期間，各式各樣的官方與民間「敗選檢討」多達十幾個版本。這些敗選分析都是獨立完成，卻有一個共同而隱微的「關鍵字」串連其間─蔡英文 。遺憾的是，雖然關鍵字相同，多篇報告卻刻意避諱指涉，以致敗選責任無法定錘，選後政治調整綁手綁腳，內閣如何改組都難以展開，連稅收超徵如何處理都畏畏縮縮。種種凌亂雜沓，不僅是民進黨的問題，也成為國政正常運作的阻礙。賴清德 日昨以低得票數當選黨主席，可見民進黨渙散的心依然各自懸在那裡，派系間的杯葛爭奪態勢未已；主要癥結，就在敗選檢討未直指核心。

就大環境而言，有許多分析均指出：台灣民意對民進黨觀感的翻轉，轉折事件就是蔡英文「全黨挺堅、對幹台大」的指令。這個荒謬決定的背後，或許有前秘書長林錫耀的誤判、有國安局長陳明通的扭曲偏袒、有林智堅本人的僥倖心理，但蔡英文身為總統兼黨主席，林陳二人皆為其親信，身邊所豢養的人見識如此離譜，這難道不是蔡英文的責任？

再就關鍵選區台北市之敗而言，有許多分析指出：由於某媒體名嘴對蔣萬安家人往事進行人身攻擊，台北選情即判然改觀，陳時中民調從原本的膠著一舉拉開十個百分點。民進黨側翼名嘴按理受該黨金錢支援與訊息灌輸，理應由秘書長節制，但這個操控機樞竟然搬石頭砸自己的腳，把本黨候選人的支持度打趴。如此徹底惹毛中間選民的操作，黨主席與秘書長當然要負責任，就算黨主席或許事前不清楚操作細節，但事後毫無補救措施，等於坐視選情惡化，豈能卸責？

撇開選舉大敗不談，只看中央施政得失，多件激發重大民怨的事件，背後關鍵人物也與蔡英文有關。例如，《鏡電視》申請案所涉諸多關說、施壓、醜聞，罄竹難書，主角洪耀福又是英系馬前卒。洪耀福到處宣稱，「不要拖，這是總統的旨意；誰來做行政院長，這個案子都要過。」句句都是挾天子以令諸侯的嘴臉，當然激怒眾多選民，明顯是敗選因素之一。幕僚言行如此，蔡英文焉能辭其咎？

此外，民進黨「選對會」沒收初選，讓瑕疵候選人的爭議無法在初選過程中被過濾，這確實是一敗筆。然而，沒收黨內初選，除了主席蔡英文，誰能扛責？台灣人對民進黨趙氏父子的囂張行徑深惡痛絕、對八八槍擊案的處理大表不滿、對爐碴案背後的政商利益糾葛橫眉怒目、對行政院長咆哮國會感到難以忍耐；這些問題非黨即政，皆未見蔡英文不處理，禍延選舉，她又焉能卸責？

2018年縣市長選舉，民進黨同樣大敗，蔡英文當時也灰頭土臉。但當時靠著對岸錯估形勢的發言，使得蔡英文「撿到槍」，瞬間氣勢翻轉。接下來三年是新冠肺炎大流行，世界各國對中國大陸隱匿疫情反感，再加上俄羅斯入侵烏克蘭，歐美各國同讎敵愾，也連帶對同受威權體制威脅的台灣多所關注。簡言之，台灣近年的國際加分，反映在蔡英文的民調支持度，背後因素明顯受國際形勢牽引，但蔡英文卻以為是自己領導卓越。對外有國際關注，對內則監督失衡，逐漸率性而為，寵信錫耀、偏聽明通、藐視最高學府、護航高端疫苗、縱容黨內黑道、扭曲行政中立。施政偏差至此，台灣人民當然唾棄。

敗選關鍵清晰明瞭已如前述，但是當事人對認錯顯然勉強應付，還聲稱「人民的感受有落差」。因循至此，台灣人民能奈何？人們對大改革已不抱期待，但連人人不齒的陳明通都安坐要津，屹立不搖，新主席賴清德又能奈何？