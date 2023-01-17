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馬為白曉燕案堅辭 連感覺落井下石 怨319案調查承諾跳票

台灣新聞組／台北17日電
圖為2005年國民黨舉行三一九「為民主點燈、為和平祈禱」大遊行，吸引眾多民眾參加。(本報資料照片)
圖為2005年國民黨舉行三一九「為民主點燈、為和平祈禱」大遊行，吸引眾多民眾參加。(本報資料照片)

前副總統連戰回憶錄提及，他在行政院長卸任前發生白曉燕命案，民進黨要求政院改組，他認為西方國家發生這些事情從未聽聞要首長下台，民進黨是借題發揮，但當時政務委員馬英九堅持辭職，讓他覺得落井下石，也逼得內閣進行改組，這也是讓他在政院期間一段比較不快的回憶。

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，負責任的政治人物，會在必要的時候擔負起責任，向民意負責，「馬前總統在當時也做了正確的決定」。

連戰也說，2004年總統大選的三一九槍擊案，民進黨政府任內，讓真調會手無寸鐵，無法完成三一九槍擊案的真相調查，但馬英九在2007年要參選時曾來看他，承諾當選要重啟偵查，還台灣人民一個公道，很遺憾的是，馬當選後的八年未對本案重啟調查，令真相無法大白。

此外，「連戰回憶錄」也首度公開2004年因三一九槍擊案臨時取消的選前之夜講稿，稱「這場選舉不是一場公平的選舉」，他們受盡打壓。

對於書中指出兩顆子彈是讓選情反轉的主因，前總統陳水扁昨天在臉書列出七點回應，表示「三一九槍擊案對2004總統大選並無關鍵性影響」。

連戰在回憶錄表示，他離開行政院前，社會爆發白曉燕命案，當時民進黨以治安敗壞為由要求政院改組，但他認為，在西方國家發生駭人聽聞的綁架撕票案，未聽聞要行政院長下台，這是借題發揮。

連戰回憶，多年後，有政界友人告訴他，他當年就是太厚道沒讓部屬辭職，才會讓新聞持續下去，換做其他人早就棄車保帥。

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