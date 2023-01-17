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黑白集／崇禎候選人 除了蔡英文 還有賴清德

黑白集
副總統賴清德。(本報資料照片)
副總統賴清德。(本報資料照片)

被問到去留，蘇貞昌以「袁崇煥不死，清兵怎麼入關」表白心境。崇禎皇帝中了皇太極的反間計，殺了袁崇煥，讓清軍輕騎入關。蘇貞昌自比袁崇煥，那麼，莫非暗指蔡總統是崇禎？觀察民進黨情勢，未必全如此。

賴清德接任民進黨主席，若無意外，將是下任總統候選人。作為黨的權力接班人，賴清德和代理主席陳其邁不同，始終未挺蘇貞昌留任。新閣揆表現如何，將影響賴清德角逐大位的機率；因此，「崇禎候選人」除了蔡總統，還包括賴清德。

蘇貞昌此言，還有深一層涵意：沒有我，民進黨就完了。袁崇煥死後，接替者死的死、降的降，再無強將可與清軍抗衡。蘇貞昌說此話時，去留應已了然於胸，他並非「示警」，更像「讖言」。亦即，民進黨誤中反間計，自毀長城，難逃「清兵入關」命運。

袁崇煥之死，還有「五年平遼」承諾破產，及擅權濫殺。耗資無數，平遼成效有限，甚至讓清軍兵臨北京城下；連邊防大將都殺，致使清軍南下再無後顧之憂。若通曉這段史實，蘇貞昌是否還會自比袁崇煥？

其實，明末內憂外患，民不聊生。清軍入關，不久迎來康雍乾盛世，遠非明末可及。蘇貞昌下台，禍福仍未可知。但歷史證明，王朝更迭、政權輪替，只是掌權者喪失權位和名利；對人民來說，卻未必是壞事。

賴清德 民進黨 北京

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