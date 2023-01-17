新聞評論／前瞻淪錢沾 民進黨濫權墮落源頭

蘇貞昌身為行政院長，能大筆一揮就隨意增加特定建設的經費，隨意修改造價六、七百億元的高鐵路線，「施恩式」決策究竟有沒有經過專業的工程及效益評估？(本報資料照片)

在內閣改組風暴 中，高雄市長陳其邁多次表態挺蘇貞昌，顯示兩人關係非比尋常。其間，陳其邁兩度「感謝」蘇揆，都與行政院對高雄建設的力挺和經費補助有關。其一，陳其邁感謝蘇揆在他當選市長次日，就把前鎮漁港的改造經費由10億元(台幣，下同，約3275萬美元)提高為50億元，後又因人工原物料成本上漲追加為80億元。其二，陳其邁感謝蘇貞昌核定「高鐵南延屏東案」，並修改路線，不再經過高雄石化區，改與高屏第二快速道路共構。

作為高雄市長，陳其邁對於蘇貞昌「造福」高雄之恩充滿感激，是人情之常。但從社會民眾的角度，蘇貞昌身為行政院長，能大筆一揮就隨意增加特定建設的經費，隨意修改造價六、七百億元的高鐵路線，人們恐怕充滿困惑。蘇揆的「施恩式」決策，究竟有沒有經過專業的工程及效益評估，符不符合國土使用及環保的規範？或者，他僅憑對綠色執政縣市的偏愛，以及對陳其邁個人的照顧與加持，就能把數十億的公帑灌入特定項目？

以前鎮漁港的改建為例，最初地方僅申請3000萬元改建。蘇貞昌認為，「要改造就要一次完成」，先加碼到10億元；俟2020年陳其邁當選後，又加至50億元當成大紅包，後又因各種成本上漲追加至80億元，這樣翻了多少倍？蘇貞昌憑著自己手中大權，任意揮灑公帑，令人咋舌。光看前鎮漁港短短2年即追加30億元預算 ，即可知政府的預算控制嚴重失靈，卻無人可管。蘇揆的大手筆或可照亮前鎮漁港，但若遠洋漁業不跟著發展，其光鮮又能維持多久？

就在蘇貞昌頻頻接受陳其邁送暖之際，蘇花公路發生嚴重坍方，花了四天才暫時搶通。在此年關將近時，東部居民返鄉的路變得更迢遙，也更險阻。對照台灣東西兩岸的交通建設：在已有高鐵及多條高速公路的西部，政府錦上添花地增建，東部居民卻還用著日據時代開闢的險峻山路；蔡政府應捫心自問，這符合比例原則嗎？

且看，馬政府2008年執政，兩年後「蘇花改」工程便動工，並在2020年完工啟用，讓蘇貞昌享受剪綵的榮耀。成立已12年的「蘇花改工程處」，就是馬政府時代設置，如今還在負責後續「蘇花安」的工程規畫。但蔡政府執政已6年多，「蘇花安」卻遲無進展。公路總局聲稱，預計今年可以完成環評提報環保署審查，若行政院同意，2026可進行發包作業，2032年可以完成。蘇貞昌不妨想想：區區25公里的路段改善要花上十幾年，一個兒童都成年了還看不到通車，他為何不能用照顧高雄的魄力解決這個問題？

撒錢是蔡政府的一大執政特色，其中前瞻建設8000多億元的龐大經費，更是中央政府施恩示威的一大來源。然而，在執政者濫權揮灑及獨厚綠縣市的結果，不僅是各縣市的發展及資源配置越來越不均衡，有些地方更因標案過多及發包氾濫而產生官商勾結，地方官員風紀敗壞。此外，因這類事涉中央補助計畫的權責不明，考核和審計往往草草了事，造成工程品質不良，而花大錢興建的工程卻淪為爛尾地標。

最明顯的例子，是因品質欠佳而備受爭議的新竹棒球場。最初地方僅擬以3.5億元改建，2017年蔡總統前往視察，卻將它列為前瞻建設第一案，使經費一路飆到12億元。如今，卻是爛泥棄土充數，遲遲無法啟用。

前瞻淪為「錢沾」，其間灌滿了主政者的虛榮、霸道和私心，向下腐蝕了官員的專業與情操，這未來多年可能都收拾不了。