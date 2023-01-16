立委初選排藍民調？高：走11寇回頭路

民進黨立委高嘉瑜。（記者邱德祥／攝影）

民進黨 立委高嘉瑜遭黨內揚言除名後，又傳出有黨員主張「排藍」民調 ，期望在立委初選階段拉下高嘉瑜。她15日表示，現在大家需要宣洩情緒，所以講話比較大聲、大鳴大放，過去在「十一寇」時期也曾有過「排藍」民調，但如果民進黨要走回過去的路，「大家會覺得好像在自我設限，相信不是民眾樂見」。

民進黨立委吳思瑤認為，民進黨的初選機制有嚴謹的程序及規定，過去這麼多年以來都有經過調整，曾經有過排藍民調、也有過不排藍民調，民進黨會在不同的局勢之下進行調整，但不會針對特定選區做特別的民調設計，「這種為個人量身定做、特殊的初選機制都不會有」；如果要變更初選機制，還要經過全代會同意，都有嚴謹的程序。

民進黨立委何志偉則說，他對這件事情沒有任何看法；自己會用更謙卑的態度去聆聽基層，「這是我們現在首當其衝、真正要做的事情」。

高嘉瑜15日受訪的時候表示，自己近來情緒的確受到影響，現在就是持續在檢討反省，也希望副總統賴清德 未來帶領民進黨團結向前。

對於「排藍」民調，她強調，民進黨還是有一定的民主程序及機制，到底要如何站在既有的基礎之上，廣納其他不同的意見，藉此吸引中間、年輕選民的支持，這才是民進黨在2024年能夠勝選的關鍵。

【記者林麗玉、李成蔭、游振昇／連線報導】桃園市前市議員王浩宇指民進黨北市議員王世堅的父親王明德出賣同學，「最後同學都死了，只有出賣大家的飛黃騰達…」立委高嘉瑜15日批王浩宇之說不道德；王世堅表示，很遺憾民進黨最應該團結的一天還是有人出來潑糞，他不屑回應。

高嘉瑜說，在白色恐怖威權年代，所有被壓迫者都是受害者，如果要在人家的傷口上灑鹽，或是拿這件事作為攻擊、仇恨的對象，她覺得非常不道德。