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新聞評論／主席難關才開始 賴清德請小心上路

聯合報社論
副總統賴清德15日當選民進黨黨主席。（記者林澔一／攝影）
副總統賴清德15日當選民進黨黨主席。（記者林澔一／攝影）

副總統賴清德昨天順利當選民進黨主席。17.59％的低迷投票率，雖與補選及同額有關，仍然顯示了黨員普遍的意興闌珊。賴清德宣示，「接下來，就是民進黨贏回人民信任的開始」。毫無疑問，賴主席最重要的任務，是帶領民進黨從2022的廢墟中站起來，重新整隊，調整步伐，邁向2024。不過，目前似乎還看不到賴清德真有「重新出發」改變民進黨的雄心。

在主席補選前的黨員座談中，激烈的砲火反映了基層的焦慮與不滿。賴清德則在首場座談就提出論文抄襲、黨內黑金和不聽基層聲音等三大敗選關鍵；最後一場座談回到台南本命區，更在黨員痛批黑金、內鬥，以及爐碴、光電、槍擊、賄選四大案的怒火中，賴清德嚴肅要求台南市長黃偉哲、六名在地立委和他一起鞠躬道歉。

但賴清德的道歉並沒有喚回黨員熱情，台南黨員投票率僅一成五、高雄更僅一成。因為，黨員座談撫慰基層挫折感的作用遠勝於一切。賴清德強調此刻團結比什麼都重要，並一再表達支持蔡總統，要民進黨成為中央執政的後盾。但民進黨敗選後只交出一份避重就輕的檢討報告，賴清德卻始終不願對民進黨千瘡百孔的結構問題明白表態。民進黨既不認錯又不改過，光是換個黨主席就想「重新出發」，未免太廉價。

賴清德在各地都聽到基層黨員抱怨地方組織不力，賴的解釋是只重視中央執政，忽視了基層組織發展。賴沒說的是，民進黨為了選票「葷素不計」，多少貪慕權錢的「社會力量」改變了民進黨樣貌，以致產生如台北市黨部的黑金力量、台南政壇的賄選怪象。要根除洗白，不是賴清德一個道歉辦得到的，民進黨必須以具體行動和黑金劃清界線，台南只是清瘡的開始。至於賴清德會不會「該辦就辦」，揮淚斬馬謖，黨內派系和社會各界都等著看。

「民主、和平、繁榮」是賴清德對民進黨的新論述。為了迴避「務實台獨工作者」的疑慮，承認「抗中保台」論是敗選因素，賴清德丟出了「和平保台」說，也成為民進黨的新口號。但面對基層質疑是否改變兩岸路線，賴清德連忙解釋他的主張和蔡總統四個堅持一樣，並沒有改變。賴清德又力斥「疑美論」，更說明他將持續蔡英文全盤倚美路線，「和平保台」只是為爭選票的飾詞，試圖化解民進黨衝突引戰的危機而已。

爭民主曾經是民進黨不容挑戰的最高指導原則，但過去百家爭鳴場面不復見。賴清德說民進黨是大鳴大放的政黨，但看看黨內對高嘉瑜、王世堅等人的批鬥場面，說明了民進黨已經難容異見，缺乏民主包容精神。做為曾挑戰過蔡英文權威的民進黨人，賴清德要如何找回民進黨的民主精神，挑戰可能更甚以往。

賴主席保證要重新擦亮「清廉勤政愛鄉土」與「綠色執政、品質保證」兩塊招牌，但民進黨檢討敷衍了事，又難容黨內異議，賴清德卻不願表態。何況要擦亮這兩塊招牌，還必須靠行政權的履踐才能實現，黨主席無法挑戰威權總統的施政方向。賴清德要如何架構新府院黨關係，既不能讓蔡感受到威脅，又要改變蔡的錯誤施政，需要極大的政治智慧與手段。以當前民進黨各派系間猜忌之深，賴清德要展現改革實績，其實挑戰重重，步步危機。

為了2024，民進黨當然要全力挺賴清德塑造革新形象，才能避免政權再次輪替。問題是，這次敗選㿂結都不願面對，民進黨光以「信賴台灣」口號要「贏回人民信任」，也太癡人說夢了。賴主席的難關才剛開始，還請小心上路。

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