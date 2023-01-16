我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歡笑變尖叫…尼泊爾墜機乘客「死亡直播」拍下墜毀瞬間

美加日韓民眾 登機前48小時核酸陰性方可赴中

賴清德當選黨主席 喊贏回人民信任

記者丘采薇／台北16日電
同額競選民進黨主席的副總統賴清德（右）15日回台南投票。他在當選後表示，將重新擦亮民進黨的招牌。（記者鄭惠仁／攝影）
同額競選民進黨主席的副總統賴清德（右）15日回台南投票。他在當選後表示，將重新擦亮民進黨的招牌。（記者鄭惠仁／攝影）

民進黨主席補選15日傍晚揭曉。總選舉人數23萬8664人，同額競選的副總統賴清德以得票率99.65%、4萬1840票當選，投票率為17.59%，略高於2019年黨主席補選投票率16.9%。賴當選後發表聲明表示，接下來，就是民進黨贏回人民信任的開始。本周三下午舉行黨主席就職交接典禮。

賴清德說，每一張黨主席選票、每一項提出的建議，都將是民進黨再起的能量，「我無比珍惜，必定全力以赴，不敢辜負所託。」他的目標很明確，就是要團結全黨，帶領大家重新擦亮「清廉勤政愛鄉土」與「綠色執政、品質保證」兩塊招牌，民進黨存在的目的就是為了台灣打拚，「過去我們推動民主改革，下個階段的使命就是在複雜多變的國際局勢中，堅定守護台灣，促進台灣的民主、和平、繁榮。」

賴清德上任後，府院黨如何運作，成為外界關注焦點。目前民進黨每周三中午在總統官邸舉行的府院黨會議，參與者包括正副總統、行政院長、立法院正副院長、民進黨立院黨團總召及民進黨秘書長，但九合一敗選後，會議暫時停開；賴擔任黨主席後，該會議如何運作，值得觀察。

賴清德就任黨主席後，將著重派系平衡，避免向某一派系傾斜。在目前曝光的新人事中，新任副秘書長楊懿珊是正國會龍頭林佳龍核心幕僚，也是林親自推薦，凸顯賴與林佳龍結盟，未來也將依政見廣納人才，不會由賴所屬的新潮流系掌握全部。

黨秘書長將由新系高雄市前副市長許立明擔任，看重的是許為幕僚出身，善於運籌帷幄。湧言會新北市前市議員張志豪擔任新聞部主任，英系的國際部主任羅致政及民主學院主任林秉忠可望留任，盼能用人唯才，杜絕特定派系獨大。

民進黨九合一慘敗後，賴清德一直思考是否參選黨主席，徵詢過程中，賴也積極與中生代代表人物林佳龍、文化部前部長鄭麗君等建立信任關係。賴在思考黨中央人事布局時，更直接詢問林佳龍等各派系意見，讓對方也能推薦合適人選。

【記者李成蔭、鄭惠仁、謝進盛、徐白櫻、陳右豪、朱冠諭、游振昇、劉宛琳／連線報導】民進黨主席補選昨天投票，蔡英文總統赴永和投票時，全程不發一語。副總統賴清德投票時，支持者拉布條高喊「賴清德選總統」。

賴清德前晚在台南辦最後一場說明會，黨員怒批黑金、派系內鬥，要求黨紀處分。台南市議會國民黨團書記長蔡育輝昨表示，從「向黨員報告」說明會看出賴清德在「裝睡」，「裝睡的人叫不醒」，請賴反省，若不反省，人民會對綠色執政愈來愈不滿意。

國民黨文傳會主委洪孟楷表示，給予賴清德由衷的祝福，同時希望政黨間能夠良性競爭，以民意為依歸。

賴清德 民進黨 投票

上一則

金門曾滿地雷 花近20年才排除 老一輩永遠的夢魘

下一則

美售布雷系統 政學界：台將成地雷島、烏克蘭化

延伸閱讀

民進黨主席補選／賴清德當選黨魁 中市黨部主委認結果差強人意 曝原因

民進黨主席補選／賴清德當選黨魁 中市黨部主委認結果差強人意 曝原因
民進黨主席補選 賴清德率黃偉哲鞠躬道歉 誓言改革

民進黨主席補選 賴清德率黃偉哲鞠躬道歉 誓言改革
賴清德：民意代表沒用話少說 沈富雄：沒肩膀

賴清德：民意代表沒用話少說 沈富雄：沒肩膀
民進黨的中生代四公子vs.說真話五戰犯

民進黨的中生代四公子vs.說真話五戰犯

熱門新聞

陳文茜這幾年飽受病痛折磨。（取材自臉書）

陳文茜罹癌吐「生前最大願望」向已逝外婆祈求3件事

2023-01-12 07:43
前駐美代表沈呂巡。（本報資料照片）

專文：飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

2023-01-09 22:28
解放軍戰機去年8月在台灣周邊上空進行聯合戰鬥演習。（美聯社）

美智庫兵推台海戰爭 美軍慘勝台灣一片淒涼

2023-01-09 07:39
麥當勞一名工讀生因搬運1.1噸薯條喪命，其父母奔走提告麥當勞，獲賠472萬元。示意圖，非當事店家。(本報資料照片)

冷凍庫暈倒…台23歲工讀生搬薯條冷死 麥當勞判賠15.4萬

2023-01-10 19:52
前總統馬英九今天南下高雄發春聯，最後一站到左營區自由黃昏市場。記者陳弘逸／攝影

北市立委補選王鴻薇當選 馬英九用5字回應

2023-01-08 10:39
前駐美代表沈呂巡今下午在台北第一殯儀館舉行告別式，前總統馬英九和夫人周美青到場致哀，並全程參與，直到目送棺木離去。記者杜建重／攝影

「什麼都要問美國不叫外交官」 沈呂巡告別式追思者眾

2023-01-12 11:32

超人氣

更多 >
德州21歲男砍下新婚妻頭顱丟浴室 還叫父母來看

德州21歲男砍下新婚妻頭顱丟浴室 還叫父母來看
尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者

尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者
律師、華爾街主管…芬太尼混古柯鹼 紐約菁英接連喪命

律師、華爾街主管…芬太尼混古柯鹼 紐約菁英接連喪命
德州28歲亞裔教師遭男友槍殺 約會軟體認識 交往才一周

德州28歲亞裔教師遭男友槍殺 約會軟體認識 交往才一周
年薪中位數12萬730元 軟體開發員登最佳工作榜首

年薪中位數12萬730元 軟體開發員登最佳工作榜首