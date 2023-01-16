賴清德當選黨主席 喊贏回人民信任

同額競選民進黨主席的副總統賴清德（右）15日回台南投票。他在當選後表示，將重新擦亮民進黨的招牌。（記者鄭惠仁／攝影）

民進黨 主席補選15日傍晚揭曉。總選舉人數23萬8664人，同額競選的副總統賴清德 以得票率99.65%、4萬1840票當選，投票 率為17.59%，略高於2019年黨主席補選投票率16.9%。賴當選後發表聲明表示，接下來，就是民進黨贏回人民信任的開始。本周三下午舉行黨主席就職交接典禮。

賴清德說，每一張黨主席選票、每一項提出的建議，都將是民進黨再起的能量，「我無比珍惜，必定全力以赴，不敢辜負所託。」他的目標很明確，就是要團結全黨，帶領大家重新擦亮「清廉勤政愛鄉土」與「綠色執政、品質保證」兩塊招牌，民進黨存在的目的就是為了台灣打拚，「過去我們推動民主改革，下個階段的使命就是在複雜多變的國際局勢中，堅定守護台灣，促進台灣的民主、和平、繁榮。」

賴清德上任後，府院黨如何運作，成為外界關注焦點。目前民進黨每周三中午在總統官邸舉行的府院黨會議，參與者包括正副總統、行政院長、立法院正副院長、民進黨立院黨團總召及民進黨秘書長，但九合一敗選後，會議暫時停開；賴擔任黨主席後，該會議如何運作，值得觀察。

賴清德就任黨主席後，將著重派系平衡，避免向某一派系傾斜。在目前曝光的新人事中，新任副秘書長楊懿珊是正國會龍頭林佳龍核心幕僚，也是林親自推薦，凸顯賴與林佳龍結盟，未來也將依政見廣納人才，不會由賴所屬的新潮流系掌握全部。

黨秘書長將由新系高雄市前副市長許立明擔任，看重的是許為幕僚出身，善於運籌帷幄。湧言會新北市前市議員張志豪擔任新聞部主任，英系的國際部主任羅致政及民主學院主任林秉忠可望留任，盼能用人唯才，杜絕特定派系獨大。

民進黨九合一慘敗後，賴清德一直思考是否參選黨主席，徵詢過程中，賴也積極與中生代代表人物林佳龍、文化部前部長鄭麗君等建立信任關係。賴在思考黨中央人事布局時，更直接詢問林佳龍等各派系意見，讓對方也能推薦合適人選。

【記者李成蔭、鄭惠仁、謝進盛、徐白櫻、陳右豪、朱冠諭、游振昇、劉宛琳／連線報導】民進黨主席補選昨天投票，蔡英文總統赴永和投票時，全程不發一語。副總統賴清德投票時，支持者拉布條高喊「賴清德選總統」。

賴清德前晚在台南辦最後一場說明會，黨員怒批黑金、派系內鬥，要求黨紀處分。台南市議會國民黨團書記長蔡育輝昨表示，從「向黨員報告」說明會看出賴清德在「裝睡」，「裝睡的人叫不醒」，請賴反省，若不反省，人民會對綠色執政愈來愈不滿意。

國民黨文傳會主委洪孟楷表示，給予賴清德由衷的祝福，同時希望政黨間能夠良性競爭，以民意為依歸。