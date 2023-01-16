蘇貞昌自比袁崇煥 在野黨：蔡英文成亡國君？

行政院長蘇貞昌以「袁崇煥不死，清兵何以入關？」回應外界對他「撒幣救官位」的質疑，大動作被指累積選總統能量。（記者陳正興／攝影）

行政院長蘇貞昌請辭消息不斷，但宣布普發台幣6000元(約198美元)，又接續核定高階警官人事、宣布捷運汐東線等重大決策，被質疑「撒幣救官位」。蘇揆15日受訪表示虛心受教，但不要扭曲，這樣也罵、那樣也罵，提及明末忠臣「袁崇煥不死，清兵怎麼入關？」被聯想是否將蔡英文 總統比做亡國之君崇禎皇帝？引發朝野譁然。

民進黨 主席補選昨投票，蘇貞昌到新北市新莊中港國小投票後受訪表示，副總統賴清德 出來承擔重任，大家應支持，讓賴出任黨主席後，更有力量順利推動黨務。

壯志未酬？黨內猜測積選總統能量

民進黨九合一慘敗將近兩個月，內閣改組卻仍是未知數。最近蘇貞昌動作頻頻，每天都排滿地方視察行程，也開放媒體聯訪，引發黨內各派系猜測蘇是否將留任或累積能量參選總統。

蘇貞昌指出，他知道各種事情都能從各方面來講，他虛心受教，但請不要扭曲，「不要像父子騎驢，這樣也罵、那樣也罵，扭曲、抹黑、中傷、分化。」

他還提及明末抗清名將袁崇煥，「袁崇煥不死，清兵怎麼入關？」提醒大家要記住，國家是大家的，只有一起為國家好好思考，團結對外，各方指教。

不過黨內人士認為，蘇貞昌這番說法，可能已經透露了他仍有壯志未酬的遺憾。蘇貞昌雖說「昔日壯志已塵封」，但不代表不會再奮力一搏，各派系都很關注蘇的動向；黨內總統初選約再過一個多月就登場，屆時或許不是賴清德「一個人的武林」。

吃定小英？在野黨：為續任閣揆掙扎

國民黨立委李德維表示，蘇貞昌此言是對蔡英文總統喊話，認為只有他留任閣揆，才可為民進黨力挽狂瀾。李德維說，蘇說自己是忠臣，但昏君要斬他，蔡總統是最終決定「生死」的人，此番言論說明他為了續任閣揆，還在做最後的努力和掙扎。

民眾黨立委張其祿說，蘇將自己比喻為袁崇煥，豈不是暗指蔡總統是亡國之君？憲法賦予總統可任命行政院長，但未明定可解職行政院長，以往閣揆都是自我承擔，然而這次已拖成這樣，整齣戲就是蘇貞昌吃定蔡英文，藉由制度缺漏，拖垮的不只蘇個人，而是整體政府。

「內閣改組 會期結束後報告」

被問到內閣改組，蘇貞昌表示，行政院內閣怎麼調整，蔡英文總統已經一再對外說，等立法院會期結束後會跟大家報告，到時候他會和總統討論，把結果跟大家報告。

被問及是否認為前副總統陳建仁是好的閣揆接班人選？蘇貞昌說：「這個都等出來以後，自然大家會知道結果，現在不要急。」