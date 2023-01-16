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爭2024大位 侯友宜將出訪補修外交學分 首選可能新加坡

記者張曼蘋、李成蔭、潘才鉉、劉懿萱／台北16日電
新北市長侯友宜（中）傳將出訪新加坡。他15日回應，新北是國際大城，城市外交永不中斷。（記者李成蔭／攝影）
新北市長侯友宜（中）傳將出訪新加坡。他15日回應，新北是國際大城，城市外交永不中斷。（記者李成蔭／攝影）

新北市長侯友宜被視為國民黨爭取2024總統大位的人選之一，但兩岸、外交領域一直是被視為侯的弱項。侯友宜元旦喊出「拒當強國棋子」、強調「共好」，可看出侯已開始下功夫。據了解，侯接下來極可能以市長身分出訪，評估第一站是新加坡

侯友宜昨表示，新北是國際大城，近年疫情也不影響城市外交，近年總計辦了49場論壇、有298個城市參與，城市外交永不中斷，會繼續用永續發展目標（SDGs）與國際介接。

侯友宜元旦談話後，隨即換上臉書封面照片，讓外界看到他邁向2024的起手式。知情人士透露，侯選後雖回歸市政，馬不停蹄盯著各種建設，檯面下近期有人試圖要牽線侯友宜出訪美國，希望能與州長層級的人物碰面，但被侯陣營婉拒。關鍵是侯元旦才說拒當強國的棋子，雖並未解釋「強國」是誰，但外界都認為是在講美國，此時訪美，不就等於自打嘴巴？

侯陣營認為，黨內對2024還在醞釀發展期，侯友宜的一舉一動都會影響黨內推舉候選人，因此選擇先低調，預計4月以前都還不會有什麼動作。

不過，兩岸關係論述是要攻頂2024大位者必須面對的考題，黨內人士認為，侯友宜若要更上一層，今年勢必要先以新北市長身分出訪其他國家，第一站的最佳選擇不見得是美國，而是新加坡。

黨內人士表示，1993年「辜汪會談」到2015年「馬習會」，甚至是2018年「川金會」，地點都在新加坡，新加坡雖然面積不大，卻有相對中立、穩定的環境，加上圓融彈性的外交手腕，讓「強國」都願意來新加坡談事情；侯友宜若前往新加坡，既不會被貼上親中的標籤，又可凸顯自己其實有處理兩岸外交關係的能力。

台灣民意基金會發布民調顯示，國民黨內部競爭總統支持度，侯友宜以36.7%領先，郭台銘以28.6%緊追，差距不大。媒體詢問侯友宜，是否擔心2024年總統大選最後成為「郭侯配」？侯說，郭是台灣經濟中重要角色，他對「郭董」對國家努力的貢獻心存感激，希望大家一起為國為民，努力扮演不一樣的角色。

前總統馬英九昨被問及侯友宜出訪新加坡是否合適，僅說「這我無法判斷」。被問到郭台銘是否適合與國民黨組強戰隊，馬英九說，「這個很難判斷，他們能夠出來我們都很高興」，只要公平合理，大家都會接受。

侯友宜 新加坡 國民黨

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