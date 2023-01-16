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連戰回憶錄談319 稱探扁被拒 2顆子彈扭轉選情

記者劉宛琳／台北16日電
國民黨前主席連戰出版「連戰回憶錄」。（圖：天下文化提供）
國民黨前主席連戰出版「連戰回憶錄」。（圖：天下文化提供）

2004年總統投票前夕的三一九槍擊案震驚全球，前副總統連戰在近日出版的新書「連戰回憶錄」透露，槍擊案發生後曾兩度欲探視當時對手陳水扁，但均吃閉門羹；陳水扁封鎖「並不嚴重」的病情，還全力放送電視談話進行選舉操作。

當年亞太營運中心成立。（圖：天下文化提供）
當年亞太營運中心成立。（圖：天下文化提供）

連戰也在回憶錄中提及，因當年前總統李登輝的「戒急用忍」政策，擔心人才與資金被大陸吸光，最後導致亞太營運中心推動失敗；若順利推動，台灣怎麼會喪失亞洲四小龍龍頭地位？亞太營運中心計畫在他行政院長任內胎死腹中，讓他感到痛心扼腕。

連戰透露，三一九當天，他與副手搭檔宋楚瑜曾分頭去探視陳水扁、呂秀蓮，但他只見到時任國安會秘書長邱義仁，直說陳水扁已經休息，婉拒會面；當時前總統府資政趙守博曾提醒勿停止競選活動，否則會中計，但最終還是取消。

連戰3月20日提早在上午8時投票，籲支持者不要受子彈影響，但電視反覆播送陳水扁中彈的新聞，等於在為扁催促同情票，為選舉投下不可知的變數；下午連戰在家看開票狀況時，發現藍軍原占優勢的台中縣和雲林縣，成績不如預期甚至落敗，「我的心情十分低落」。

連戰回憶，開票當晚競選總部的幹部們心情沉重，絕大多數都不能接受敗選，認為疑點重重；選舉結束隔天，聯合報民調指出，兩顆子彈至少牽動8%的選票流動，投票率因此提高兩個百分點，雙方陣營票數差距一夜間拉開20萬票，調查並認為這有可能是選情逆轉最重要的原因。

連戰說，事後他們掌握了年代電視台與TVBS在3月18日時的民調結果，年代「連宋配」以43.5%領先「陳呂配」的33%，TVBS「連宋配」以44%領先「陳呂配」34%；但3月19日晚間所做調查，年代連宋配38.3%，陳呂配百分之36.7%；TVBS連宋配39%，陳呂配38%。由民調變化可得知被操控的三一九槍擊案，的確影響了選民最後的投票行為。

陳水扁 投票 民調

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