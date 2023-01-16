冷眼集╱包容黨內異見 賴主席第一道考驗

民進黨黨主席補選15日晚間開票，賴清德以41840票當選黨主席。報記者曾原信／攝影)

副總統賴清德 昨天當選民進黨 主席，考驗接踵而至。對內，民進黨因派系惡鬥分裂，就連台南、屏東等深綠區也因內鬥只能慘勝，未來鐵票可能生鏽；對外，九合一慘敗後，累積的極大民怨仍未消失，社會對民進黨的檢討態度並不滿意，也將影響賴未來參選總統的能量。

賴清德為了參選民進黨主席，特別巡迴全國舉辦黨員座談會，每一場都座無虛席，但也場面火爆，不少人指著賴清德怒罵，尤其許多人不滿民進黨因黑金、黑道、黨內互打等問題逐漸沉淪，更有黨員直指中央執政傲慢，聽不到人民的聲音，地方的建議都傳不到黨中央。

為了讓基層黨員有宣洩出口，賴團隊特別安排讓所有人「講到飽」，就怕基層連罵人的動力都失去。賴團隊認為，嫌貨才是買貨人。

賴正式上任後，隨即將面對三月初南投立委補選及黨內總統初選；但民進黨九合一慘敗迄今，內閣改組歹戲拖棚，未來「賴主席」如何贏回人民信任，除了考驗他作為民進黨總舵手的的身手，更在「後蔡英文 時代」府院黨新的運作模式下，考驗他的溝通藝術。

但更嚴肅的問題是，民進黨敗選至今將近兩個月，檢討報告隻字未提蔡英文總統及行政院長蘇貞昌，內部反而將砲口對準民進黨立委高嘉瑜等人。民進黨過去自詡為民主進步，如今卻無法包容黨內的不同意見，敗選檢討仍然脫離不了舒適圈，反而把揭穿「國王新衣」者當作戰犯。一旦有不同意見，就被視為非我族類？這樣如何壯大民進黨？高嘉瑜目前面臨的困境，正是賴清德不容閃避的難題。