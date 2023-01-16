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歡笑變尖叫…尼泊爾墜機乘客「死亡直播」拍下墜毀瞬間

美加日韓民眾 登機前48小時核酸陰性方可赴中

新聞眼╱地雷傷的從來是平民

記者 蔡惠萍、高凌雲

由真實事件所啟發的電影「丹麥男孩」，描述一九四五年納粹德國投降後，一群在丹麥的德國少年戰俘，為了負起戰爭責任，在丹麥海邊將沙灘所埋的數萬枚地雷都清理完畢後，才回到故鄉。地雷，是一個古老且成本不高的武器，但為何現已少有國家使用？因其就跟毒氣一樣，會造成大量無辜平民死傷。這也就是為何這次美方出售地雷車會引起台灣內部高度不安，因為過往的歷史告訴我們：地雷傷的從來都是敵人少而平民多，不論其叫什麼雷。

過去民進黨執政時不希望台灣境內發生戰亂，陳水扁擔任總統期間，當時國防部作戰次長程士瑜曾說，決戰境外的涵義，是指任何一個國家基於防衛國土安全需要，均不希望將戰爭或軍事衝突帶入本土之內，以降低人民生命財產損害。用兵思維可分決戰境外、灘岸決戰，防衛作戰程序為拒敵於彼岸，擊敵於海上、毀敵於水際、殲敵於灘頭。

民進黨第二次執政，卻把排序最後的殲敵於灘岸，當成首要大事。過去國軍不願將戰火導入家園，現在卻購買地雷，不言而喻的，是陸軍不認為海空軍能夠拒敵於彼岸的悲觀，只能消極地想辦法殲敵於灘頭，在灘頭或交通線上撒布戰防雷，拖延遲滯戰爭時間。

烏克蘭歷經近一年的戰火，如今四分之一國土都淪為雷區，不僅民眾通行困難，更對以農業為主要產業的烏國經濟造成嚴重破壞。如今，台灣人民心底或許又再想起那持續縈繞在心底的憂慮：台灣會不會變成烏克蘭第二？

烏克蘭 德國 民進黨

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