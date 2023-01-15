民進黨主席補選／賴清德當選黨魁 中市黨部主委認結果差強人意 曝原因

民進黨黨魁補選甫落幕，由賴清德成功當選。（記者林澔一／攝影）

台灣民進黨 黨主席補選投票 結束，由黨內新系賴清德 同額選舉成功當選。台中黨員總開票率達1成3，市黨部主委李天生羅列原因，認為結果「差強人意」，也指出黨內受「認知作戰」影響大，盼賴清德「大刀闊斧」改革。

民進黨黨魁補選甫落幕，由賴清德成功當選。台中依「山海屯市」四區，分別設立投票所，上午天氣不錯，市黨部統計投票率約1成，下午4時投票結束，總開票率為1成3。

李天生表示，此次黨主席補選台中投票率低，結果「差強人意」。一方面為同額競選，無黨代表、主委等選舉，另此次補選工作也較倉促，市黨部同仁盡善盡美完成，但投票地點也未盡理想，加上投票時間接近年節，也降低黨員投票意願。

李天生指出，他擔任市黨部主委第三年，2022年中市長選戰黨內團結一致，無分歧衝突，但受大環境影響，民眾對民進黨有要求與期待，對政策、辯護責任執行完成度不夠、努力不夠，從政者要好好檢討。