我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尼泊爾空難警方證實至少67死 傳有生還者

砍下新婚妻頭顱丟浴室 德州21歲男還叫父母來看

民進黨主席補選／賴清德當選黨魁 中市黨部主委認結果差強人意 曝原因

記者劉柏均／台中即時報導
民進黨黨魁補選甫落幕，由賴清德成功當選。（記者林澔一／攝影）
民進黨黨魁補選甫落幕，由賴清德成功當選。（記者林澔一／攝影）

台灣民進黨黨主席補選投票結束，由黨內新系賴清德同額選舉成功當選。台中黨員總開票率達1成3，市黨部主委李天生羅列原因，認為結果「差強人意」，也指出黨內受「認知作戰」影響大，盼賴清德「大刀闊斧」改革。

民進黨黨魁補選甫落幕，由賴清德成功當選。台中依「山海屯市」四區，分別設立投票所，上午天氣不錯，市黨部統計投票率約1成，下午4時投票結束，總開票率為1成3。

李天生表示，此次黨主席補選台中投票率低，結果「差強人意」。一方面為同額競選，無黨代表、主委等選舉，另此次補選工作也較倉促，市黨部同仁盡善盡美完成，但投票地點也未盡理想，加上投票時間接近年節，也降低黨員投票意願。

李天生指出，他擔任市黨部主委第三年，2022年中市長選戰黨內團結一致，無分歧衝突，但受大環境影響，民眾對民進黨有要求與期待，對政策、辯護責任執行完成度不夠、努力不夠，從政者要好好檢討。

李天生說明，現在「認知作戰」太厲害，排山倒海輿論壓力迎面而來，換個角度看，所幸有此次地方選舉，讓民進黨得知情況，相信新任黨主席賴清德有這些經驗後，會再加強這部分，面對黨內令支持者詬病的問題，會「大刀闊斧」改革。

民進黨黨魁補選甫落幕，台中市總開票率為1成3。（記者劉柏均／攝影）
民進黨黨魁補選甫落幕，台中市總開票率為1成3。（記者劉柏均／攝影）

投票 賴清德 民進黨

上一則

大屋頂下／讓一部分體制先民主起來 中共與中國的第3條路

延伸閱讀

民進黨主席補選 賴清德率黃偉哲鞠躬道歉 誓言改革

民進黨主席補選 賴清德率黃偉哲鞠躬道歉 誓言改革
賴清德：民意代表沒用話少說 沈富雄：沒肩膀

賴清德：民意代表沒用話少說 沈富雄：沒肩膀
民進黨的中生代四公子vs.說真話五戰犯

民進黨的中生代四公子vs.說真話五戰犯
民進黨邁入「後蔡時代」 綠：黨政將分離

民進黨邁入「後蔡時代」 綠：黨政將分離

熱門新聞

前駐美代表沈呂巡。（本報資料照片）

專文：飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

2023-01-09 22:28
陳文茜這幾年飽受病痛折磨。（取材自臉書）

陳文茜罹癌吐「生前最大願望」向已逝外婆祈求3件事

2023-01-12 07:43
解放軍戰機去年8月在台灣周邊上空進行聯合戰鬥演習。（美聯社）

美智庫兵推台海戰爭 美軍慘勝台灣一片淒涼

2023-01-09 07:39
麥當勞一名工讀生因搬運1.1噸薯條喪命，其父母奔走提告麥當勞，獲賠472萬元。示意圖，非當事店家。(本報資料照片)

冷凍庫暈倒…台23歲工讀生搬薯條冷死 麥當勞判賠15.4萬

2023-01-10 19:52
前總統馬英九今天南下高雄發春聯，最後一站到左營區自由黃昏市場。記者陳弘逸／攝影

北市立委補選王鴻薇當選 馬英九用5字回應

2023-01-08 10:39
台北市第三選區立委補選昨天傍晚開票，藍綠兩黨候選人票數差距一度拉鋸，最終吳怡農（中）以約6千票之差落敗，他偕同妻子顏采薇（右二）、市議員顏若芳（右一）一同現身宣告敗選。記者許正宏／攝影

吳怡農偕妻子承認敗選 安慰痛哭的支持者

2023-01-08 09:47

超人氣

更多 >
廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑

廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑
白女巴士狂刺華裔女大生 「毀美國的人殺1個少1個」

白女巴士狂刺華裔女大生 「毀美國的人殺1個少1個」
凌晨讓4女搭便車…好心男慘遭洗劫還中槍

凌晨讓4女搭便車…好心男慘遭洗劫還中槍
龐氏騙局富豪集團創辦人陳力死於獄中

龐氏騙局富豪集團創辦人陳力死於獄中
中國首公開新冠死亡病例統計：在院死亡5萬9,938人

中國首公開新冠死亡病例統計：在院死亡5萬9,938人