前扁辦主任解讀「倒蘇現象」：是不滿蔡英文

民進黨黨主席選舉，行政院長蘇貞昌15日上午前往新北市新莊區國小投票，向民眾揮手致意。（記者陳正興／攝影）

外界要行政院長蘇貞昌下台的聲浪未歇，前扁辦主任陳淞山認為，是衝著不滿總統蔡英文 領導風格的情緒反撲，蘇貞昌成為蔡英文替罪羔羊。前立委林濁水14日直呼「直白犀利」，並表示民進黨 內呼應或默認拿「開刀蘇貞昌」為自己脫困的人，大有人在。

新內閣改組之際，本應是看守期間的行政院長蘇貞昌，任期尾聲卻動作頻頻，核定多項人事、政策、預算 ，學界不滿重大政策「趕鴨子上架」；政壇也認為一連串不尋常的動作，解讀蘇貞昌「撒幣救官位」，仍透過討好民意代表，力保閣揆之位。

民進黨九合一選後內閣改組聲浪不斷，今年以來更是「逼宮」正盛，派系運作布局新內閣人馬。蘇貞昌卻馬不停蹄核定重大國家建設，先是三日核定「高鐵延伸屏東」修改路線、再拍板捷運汐東線，兩者總預算高達台幣897億(約29.6億美元)；兩大建設，民意代表歡呼，專家卻直批「糟蹋專業」。

人事方面，原能會主委謝曉星去年被爆對女性部屬職場性騷擾，蘇貞昌當時僅回「主委會自己說清楚」，事隔三個多月，本月11日政院稱本案調查結果出爐，下令拔官；13日內政部報政院核定高階警官人事異動，共有87位三線二星以上高階警官異動，堪稱史上最大規模。

國民黨立委洪孟楷批評，最近蘇貞昌這一連串動作確實不尋常，搶先宣布發現金、又通過建設案，感覺處處搶先蔡英文總統，與其說授意決定，更像是趕鴨子上架。

洪孟楷說，台灣憲法設計，總統只有閣揆任命權，並無撤換權，因此只能由閣揆主動請辭，才能再做任命。依憲政慣例，過往從沒想過會發生總統要閣揆離開，閣揆卻不願遵守的狀況；現在正上演著，蘇貞昌不主動請辭，管你能奈我何的戲碼。