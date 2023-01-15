我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尼泊爾客機墜毀 72人全數罹難 含15名外國公民

舊金山「重返辦公室」全美最慢 較2年前仍低40%

前扁辦主任解讀「倒蘇現象」：是不滿蔡英文

記者侯俐安／台北15日電
民進黨黨主席選舉，行政院長蘇貞昌15日上午前往新北市新莊區國小投票，向民眾揮手致意。（記者陳正興／攝影）
民進黨黨主席選舉，行政院長蘇貞昌15日上午前往新北市新莊區國小投票，向民眾揮手致意。（記者陳正興／攝影）

外界要行政院長蘇貞昌下台的聲浪未歇，前扁辦主任陳淞山認為，是衝著不滿總統蔡英文領導風格的情緒反撲，蘇貞昌成為蔡英文替罪羔羊。前立委林濁水14日直呼「直白犀利」，並表示民進黨內呼應或默認拿「開刀蘇貞昌」為自己脫困的人，大有人在。

新內閣改組之際，本應是看守期間的行政院長蘇貞昌，任期尾聲卻動作頻頻，核定多項人事、政策、預算，學界不滿重大政策「趕鴨子上架」；政壇也認為一連串不尋常的動作，解讀蘇貞昌「撒幣救官位」，仍透過討好民意代表，力保閣揆之位。

民進黨九合一選後內閣改組聲浪不斷，今年以來更是「逼宮」正盛，派系運作布局新內閣人馬。蘇貞昌卻馬不停蹄核定重大國家建設，先是三日核定「高鐵延伸屏東」修改路線、再拍板捷運汐東線，兩者總預算高達台幣897億(約29.6億美元)；兩大建設，民意代表歡呼，專家卻直批「糟蹋專業」。

人事方面，原能會主委謝曉星去年被爆對女性部屬職場性騷擾，蘇貞昌當時僅回「主委會自己說清楚」，事隔三個多月，本月11日政院稱本案調查結果出爐，下令拔官；13日內政部報政院核定高階警官人事異動，共有87位三線二星以上高階警官異動，堪稱史上最大規模。

國民黨立委洪孟楷批評，最近蘇貞昌這一連串動作確實不尋常，搶先宣布發現金、又通過建設案，感覺處處搶先蔡英文總統，與其說授意決定，更像是趕鴨子上架。

洪孟楷說，台灣憲法設計，總統只有閣揆任命權，並無撤換權，因此只能由閣揆主動請辭，才能再做任命。依憲政慣例，過往從沒想過會發生總統要閣揆離開，閣揆卻不願遵守的狀況；現在正上演著，蘇貞昌不主動請辭，管你能奈我何的戲碼。

蔡英文 預算 民進黨

上一則

黑白集／賴2024之路 「堅偉瑜」祭旗？

下一則

賴清德「智囊團」 羅文嘉、馬永成入列

延伸閱讀

陳建仁是接班好人選？ 蘇貞昌微笑：結果出來大家自然知道

陳建仁是接班好人選？ 蘇貞昌微笑：結果出來大家自然知道
人民期待變火大 蘇貞昌民調不滿意飆57% 5成盼大改組

人民期待變火大 蘇貞昌民調不滿意飆57% 5成盼大改組
王鴻薇：陳組閣=蔡組閣 恐成傀儡

王鴻薇：陳組閣=蔡組閣 恐成傀儡
新聞眼／蘇貞昌尾大不掉 打亂賴主席改革步調

新聞眼／蘇貞昌尾大不掉 打亂賴主席改革步調

熱門新聞

前駐美代表沈呂巡。（本報資料照片）

專文：飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

2023-01-09 22:28
陳文茜這幾年飽受病痛折磨。（取材自臉書）

陳文茜罹癌吐「生前最大願望」向已逝外婆祈求3件事

2023-01-12 07:43
解放軍戰機去年8月在台灣周邊上空進行聯合戰鬥演習。（美聯社）

美智庫兵推台海戰爭 美軍慘勝台灣一片淒涼

2023-01-09 07:39
麥當勞一名工讀生因搬運1.1噸薯條喪命，其父母奔走提告麥當勞，獲賠472萬元。示意圖，非當事店家。(本報資料照片)

冷凍庫暈倒…台23歲工讀生搬薯條冷死 麥當勞判賠15.4萬

2023-01-10 19:52
前總統馬英九今天南下高雄發春聯，最後一站到左營區自由黃昏市場。記者陳弘逸／攝影

北市立委補選王鴻薇當選 馬英九用5字回應

2023-01-08 10:39
台北市第三選區立委補選昨天傍晚開票，藍綠兩黨候選人票數差距一度拉鋸，最終吳怡農（中）以約6千票之差落敗，他偕同妻子顏采薇（右二）、市議員顏若芳（右一）一同現身宣告敗選。記者許正宏／攝影

吳怡農偕妻子承認敗選 安慰痛哭的支持者

2023-01-08 09:47

超人氣

更多 >
廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑

廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑
白女巴士狂刺華裔女大生 「毀美國的人殺1個少1個」

白女巴士狂刺華裔女大生 「毀美國的人殺1個少1個」
凌晨讓4女搭便車…好心男慘遭洗劫還中槍

凌晨讓4女搭便車…好心男慘遭洗劫還中槍
龐氏騙局富豪集團創辦人陳力死於獄中

龐氏騙局富豪集團創辦人陳力死於獄中
中國首公開新冠死亡病例統計：在院死亡5萬9,938人

中國首公開新冠死亡病例統計：在院死亡5萬9,938人