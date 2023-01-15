賴清德「智囊團」 羅文嘉、馬永成入列

民進黨主席15日補選，同額競選的副總統賴清德（左二）14日到台南全力催票，盼衝高得票率，現場民眾爆滿。（記者劉學聖／攝影）

副總統賴清德 15日將當選新一任民進黨 主席，新人事布局陸續出爐，包含新系高雄市前副市長許立明接掌民進黨秘書長，正國會、湧言會等派系也都有人進入黨中央。此外，賴清德私下倚重的智囊團更引發關注，除了外界熟知的民進黨前主席卓榮泰、前秘書長羅文嘉外，曾在扁朝時期活躍的總統府前副秘書長馬永成，也是賴清德陣營重要諮詢對象。

至於目前已知職務未見英系背景者，民進黨新潮流人士指出，黨中央人事力求派系平衡；至於其他黨務主管布局，近日將逐一敲定。

賴清德團隊持續布局黨中央人事。民進黨人士表示，黨中央新領導團隊將以新潮流為骨幹，除了許立明出任秘書長，黨主席辦公室主任將由新系前台北市議員周威佑擔任。副秘書長部分，現任的「雙林」林鶴明、林飛帆都將離職。不過，新系人士指出，賴之後會和兩人討論。

其中，又以林飛帆的職務調整較為特殊，他已計畫離職後安排一趟訪美行，返台後將進入賴清德在府外籌設的願景辦公室。

知情人士指出，林飛帆與賴陣營關係佳，職務調動應理解為「換個戰鬥位置」，未來勢必另有重用。

其餘黨務主管，一位副秘書長將由民進黨新聞部前主任楊懿珊出任。楊懿珊在黨內隸屬正國會系統，民進黨青年幕僚出身，2007年擔任時任總統府秘書長林佳龍辦公室諮議，後來隨林佳龍到台中市政府出任文化局主秘；另外，去年連任失利的湧言會新北市前議員張志豪，他曾經擔任民進黨發言人，這次可望接掌新聞部。

除了檯面上的黨務人事布局，綠營人士表示，賴清德倚重的智囊團，除了外界熟知的「民主活水系統」卓榮泰、羅文嘉，馬永成在賴陣營中也是重要諮詢對象之一。馬永成早年擔任陳水扁 幕僚，當時是被看好的政治新星，卻被捲入國務機要費案，身陷官司。

去年賴系立委郭國文在立法院提案修會計法99條，力求「國務機要費除罪化」，當時外界焦點都放在此為替前總統陳水扁解套。但國民黨立委賴士葆認為，陳水扁因另有多案，難以全身而退，但修法過後，馬永成因此無罪。

此外，文化部前部長鄭麗君日前代替賴清德登記參選黨主席，她目前是青平台基金會董事長，也是賴清德諮詢的對象之一。