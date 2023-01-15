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民進黨邁入「後蔡時代」 綠：黨政將分離

台灣新聞組／台北15日電
行政院長蘇貞昌（左）在位四年，過去與蔡英文（右）總統合作，「蔡蘇體制」執政風格強勢。（本報資料照片）
行政院長蘇貞昌（左）在位四年，過去與蔡英文（右）總統合作，「蔡蘇體制」執政風格強勢。（本報資料照片）

行政院長蘇貞昌在位四年，過去與蔡英文總統合作，「蔡蘇體制」執政風格強勢，立法院常遭譏為「橡皮圖章」，副總統賴清德當選黨魁後，民進黨邁入「後蔡英文時期」，對於未來府院黨關係，民進黨認為，黨政將分離，不再有「以黨領政」問題；但選舉年將至，行政團隊也應更重視立委意見。

此外，國民黨立委李德維認為，賴清德的目標就是2024總統大位，蔡、賴彼此派系勢力，將會競爭得更激烈。也有國民黨立委認為，民進黨行政立法的對立可能更加劇。

對於後蔡時期是否走向「大立委時代」，民進黨立委羅致政說，立委直接面對選民、了解民意，例如還稅於民，多數立委主張發現金，最後也受到行政部門採納。他說，2024選舉將至，行政部門必須也應會更加尊重「民意」。

民進黨立委林楚茵表示，內閣改組與否，行政部門都應加強政策推動說明，「不是只靠執政黨立委辯護」，而是用最直接，且人民有感的方式回應民意。

賴清德被視為民進黨內參選2024總統選舉的熱門人選，當選黨主席後，府院黨溝通成為關鍵。羅致政說，賴清德擔任黨主席後，黨政會分離，政權部分還是握在蔡英文總統手上，黨主席最重要工作是2024總統立委提名。

羅致政說，至於重大政策仍透過黨政平台溝通，而賴原本就在機制內，不會有太大問題，政務委員也列席黨中常會，讓黨知道政院推動的政策，不會有以黨領政的問題。

不過，有藍委表示，如果前副總統陳建仁接掌行政院，陳建仁雖是「小英男孩」，但依陳個性，很可能成為總統府與立委間的「夾心餅乾」，未來行政立法，可能會比現在混亂，對立更加劇。

此外，立法院會期結束後，民進黨將啟動內閣改組，賴清德與新閣揆互動，也備受關注。國民黨立委洪孟楷說，閣員任命是新任閣揆職權，但外傳新任閣揆的前副總統陳建仁，背後就是蔡英文總統旨意，所以追根究柢，都還是「小英男孩」居朝中大位。

政治學者施正鋒則認為，蔡總統執政以來，強勢控制立法院法案節奏，未來不會改變，選舉需要行政資源的綠委，也不可能敢得罪蔡。

民進黨 賴清德 蔡英文

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