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新聞眼／賴清德3大挑戰 派系利益是地雷區

記者 蔡晉宇、鄭維真
民進黨主席15日補選，副總統賴清德到台南全力催票盼衝高得票率強化領導能量，現場吸引滿滿民眾前來。（記者劉學聖／攝影）
民進黨主席15日補選，副總統賴清德到台南全力催票盼衝高得票率強化領導能量，現場吸引滿滿民眾前來。（記者劉學聖／攝影）

副總統賴清德未來將有「賴主席」新頭銜，他接掌民進黨的黨務系統時，也正式宣告走到幕前，放眼當前民進黨歷經九合一選戰大敗的亂局，賴清德至少要面對「團結黨內」、「擺平派系」、「行政、立法取得平衡」等三大挑戰。

賴清德所屬的新潮流，作為民進黨內勢力最龐大的派系，始終奉行「老二哲學」，過去無論黨主席、行政院長都罕有新系人馬直接擔任，該派系最高指導原則，就是不站到第一線，透過和其他黨內實力派結盟，就能得到政治上最大利益，卻不用承擔責任。

這樣的派系哲學，在賴清德擔任行政院長時後也被打破，如今全黨潰敗之際，賴清德再度站上第一線，要證明這條路線是走得通，首先要解決黨內團結問題。民進黨自蔡英文掌權以來，標榜的大鳴大放已不復存，連帶讓支持者對不同意見的包容度大幅降低，近來高嘉瑜、王世堅等黨內烏鴉，頻頻在黨內、黨員說明會被圍剿，讓人聯想到扁朝的「十一寇事件」。

在自己人中找敵人，絕對是政權輪替的末日現象之一。要如何團結全黨，尚能用價值、理念服人，但如何擺平黨內派系，牽涉更赤裸的利益分配問題，是更進一步的考驗。

從台南綠營茶壺風暴，到未來立委提名作業，與派系脫不了關係，也成了外界評估可能讓賴在黨主席位置上折損光環的地雷區。

此外，黑金是否介入正副議長賄選案，看似已在賴清德等人昨晚的鞠躬道歉的聲浪中淹沒，但派系是否真能團結，賴清德上任後勢必要以實際行動，來杜悠悠之口。

最後也是最為關鍵的挑戰，是賴主席未來要以何種姿態在行政、立法端取得平衡。民進黨固然沒有以黨領政的傳統，但賴作為2024年出戰總統大選大熱門，一言一行所代表的涵意，早已超越了黨主席一職，對重大政策是否願意背書，更動見觀瞻。

在後蔡英文時代，立委在選舉壓力下，可預期自主聲音只會更大，未來新系立委在國會是否與賴清德裡應外合，對新內閣團隊形成掣肘壓力，將是觀察指標。

九合一敗選後，民進黨興起一股「抓戰犯」熱潮，被點名的民進黨團總召柯建銘曾說，「難道把我和林智堅拖去斬首，問題就解決了嗎？」同樣地，自然也不會是選出賴清德當新主席，民進黨就此重生了。放眼三大挑戰，賴主席前方道阻且長。

賴清德 民進黨 蔡英文

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