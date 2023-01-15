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蘇貞昌自比袁崇煥 藍委：最後掙扎、對蔡英文喊話

記者鄭媁／台北15日電
民進黨黨主席補選投票15日進行，行政院長蘇貞昌赴新北市新莊區國小投票。（記者陳正興／攝影）
民進黨黨主席補選投票15日進行，行政院長蘇貞昌赴新北市新莊區國小投票。（記者陳正興／攝影）

外界質疑「撒幣救官位」，行政院長蘇貞昌15日受訪時，自比忠臣「袁崇煥不死，清兵怎麼入關？」國民黨立委李德維表示，蘇貞昌此言是對蔡英文總統喊話，認為只有他留任閣揆，才可為民進黨力挽狂瀾。

蘇貞昌日前核定捷運汐東線，又宣布普發現金6000元台幣（約198美元），被質疑撒幣救官位或不想當看守內閣。蘇貞昌受訪時表示，各種事情可從各方面來講，他們虛心受教，但請不要扭曲，這樣也罵、那樣也罵，「袁崇煥不死，清兵怎麼入關？」

李德維表示，蔡英文是最終決定「生死」的人，此番言論說明蘇貞昌還是想續任閣揆，還在做最後努力和掙扎。

國民黨立委賴士葆表示，蘇貞昌「引清兵入關」具有雙重意義。一是指副總統賴「清」德，蘇貞昌刻意要喚醒蔡賴當時初選的紛爭，提醒蔡英文，自己可替她守著行政院，「若他一倒牌，賴清德就會接收了」。

賴士葆說，另一層含義是另類的「抗中保台」，蘇貞昌在暗指只有他繼續擔任閣揆，才能守護台灣、避免改朝換代。但此舉未免太誇大自己，也可能適得其反，引起蔡英文憤怒，這些動作也是累積蘇貞昌2024再戰的本錢。

蔡英文 國民黨 賴清德

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