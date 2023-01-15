賴清德：民意代表沒用話少說 沈富雄：沒肩膀

對於遭民進黨自家人圍剿，民進黨立委高嘉瑜（中）14日高唱「孤勇者」表心境，自認發言被惡意曲解，「無論你做什麼，討厭你的人都會往反方向去思考」。(圖：高嘉瑜辦公室提供)

民進黨 立委高嘉瑜12日出席副總統賴清德 「跟黨員報告」說明會，被民眾比倒讚、嗆聲，除了高嘉瑜被圍攻，之前綠營基層也要求開除黨籍市議員王世堅。民進黨前立委沈富雄說，他為高嘉瑜感到不捨，而對於賴清德在現場表示，「民意代表事情多做，沒用的話少說。」沈富雄痛批，這段話根本是在討好基層，實在很沒有擔當。

沈富雄13日在節目《少康戰情室》表示，從處理事情的態度，可看出賴沒辦法應付這些基層，「沒有肩膀、沒有骨頭、沒有智慧」。

沈富雄說，在民進黨說到背骨，他就是基層眼中的「背骨祖師」。他認為，近來高呈現的樣子，「真的是屈服了、認錯了，她已經在求饒了」，但即使面對綠營基層攻擊也不該屈服、不該低頭，因為這樣等於是把自己原來做的，社會上會給妳鼓掌的作法統統都毀了。

對於高嘉瑜的處境，沈富雄強調，她跟王世堅是不一樣的，因為王做議員就好，基礎打很穩就好，王不怕側翼、基層，可以高喊「Over my dead body」。他指出，高嘉瑜就沒這本事，「她應該曉得，她將來要在民進黨走下去，要靠民進黨提名，但她以後在大選裡頭，為民進黨贏得這席立委的難度將變得非常高。」

台北市立委補選當選人王鴻薇昨天受訪指出，霸凌 高嘉瑜、王世堅是不對的，而且民進黨的高層到目前為止沒有任何人來聲援這兩人，這一點也非常的奇怪。

王鴻薇指出，民主應該是多元的聲音，而且應該受到尊重，高嘉瑜跟王世堅所表達的聲音，到底是不是大多數人民的希望？大多數人民的聲音？如果是的話， 民進黨的高層，或者是他們的同事，是不是也在放任這樣的聲音去霸凌高嘉瑜或王世堅，她覺得這是不對的。

高嘉瑜昨出席南港社區大學期末成果發表會，高嘉瑜上台高唱「孤勇者」，致詞時直言「誰說汙泥滿身的不算英雄，誰說站在光裡的才算英雄」，彷彿在表明心境。

高嘉瑜說，她事前有預想到會被批評，但沒有料到支持者會這麼激動，「討厭你的人，無論你做什麼，他們可能都會往反方向去思考或惡意曲解」；希望支持者情緒發洩完後，還是以守護民進黨、愛護台灣為前提，持續「求同存異」，團結向前。

高表示，她愛的是台灣，台灣是優先的，當然也愛民進黨，希望愛民進黨的出發點是讓台灣更好；她還是會說真話，若措詞有不妥，未來講話會婉轉一些、修飾講話技術，她希望總是不忘初心，但求無愧我心。

民眾黨主席柯文哲昨說，高嘉瑜講話比較直白，實在有夠白目，但相信是出於善意，不需要霸凌她，相信高嘉瑜和王世堅都忠於民進黨，一個政黨還是要有不同聲音。

高雄市長陳其邁指出，民進黨是一個多元民主的政黨，但任何發言應要基於事實，發言若不基於事實，要按照民進黨規範來處理，這也是民進黨的共識。