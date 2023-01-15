高嘉瑜效應 藍綠白5女將 將挑戰北市港湖區立委
民進黨立委高嘉瑜最近受到黨內猛轟，藍綠白總計五位女將可能挑戰明年南港、內湖立委選區。深綠力挺台灣基進台北市黨部主委吳欣岱出征，國民黨台北市議員李彥秀、游淑慧被視為藍營強棒，北市前副市長黃珊珊可能捲土重來；面對內外夾攻，高嘉瑜說，選票要靠一點一滴的努力。
黃珊珊昨與台北市前市長柯文哲一起出席民眾黨中正萬華聯合服務處揭牌活動，柯文哲表示，民眾黨在2022選後有重新檢討，要從根做起，建立起地方服務系統。
黃珊珊未明說下一步，她表示，很開心上工第一站就回萬華，想到當時萬華面臨的壓力，如今萬華陽光普照，她對這塊土地的關懷不會停歇，會持續義務法律服務。民眾黨議員陳宥丞說，港湖這幾次三腳督選舉，黃珊珊都獲得最高票，但他個人認為沒有非戰不可的理由，以黃的知名度及專業能力，全台灣每一個選區去戰，都有贏的機會。
民進黨台北市議員王孝維說，「港湖立委選舉應是一場女人的戰爭」，高嘉瑜目前還是民進黨，除非退黨才會有變數；黃珊珊是活棋，目前看來一定會選，國民黨應該就是李彥秀出線，就看游淑慧是否挑戰。
游淑慧說，黃珊珊出戰港湖區立委的機率小於五成，因高嘉瑜算是「友柯」人士，柯文哲應該會禮讓高。她也說，國民黨現任議員都應該參加，若有初選，她就會參加。
上一則
台美21世紀貿易倡議談判 台灣：拚年底前簽BTA
下一則
FB留言