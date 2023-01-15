高嘉瑜效應 藍綠白5女將 將挑戰北市港湖區立委

台北市前副市長黃珊珊（左）14日出席春節揮毫活動，前市長柯文哲（右）寫下「前兔似錦」，似乎意有所指。(記者曾原信／攝影)

民進黨 立委高嘉瑜最近受到黨內猛轟，藍綠白總計五位女將可能挑戰明年南港、內湖立委選區。深綠力挺台灣基進台北市黨部主委吳欣岱出征，國民黨 台北市議員李彥秀、游淑慧被視為藍營強棒，北市前副市長黃珊珊可能捲土重來；面對內外夾攻，高嘉瑜說，選票要靠一點一滴的努力。

黃珊珊昨與台北市前市長柯文哲 一起出席民眾黨中正萬華聯合服務處揭牌活動，柯文哲表示，民眾黨在2022選後有重新檢討，要從根做起，建立起地方服務系統。

黃珊珊未明說下一步，她表示，很開心上工第一站就回萬華，想到當時萬華面臨的壓力，如今萬華陽光普照，她對這塊土地的關懷不會停歇，會持續義務法律服務。民眾黨議員陳宥丞說，港湖這幾次三腳督選舉，黃珊珊都獲得最高票，但他個人認為沒有非戰不可的理由，以黃的知名度及專業能力，全台灣每一個選區去戰，都有贏的機會。

民進黨台北市議員王孝維說，「港湖立委選舉應是一場女人的戰爭」，高嘉瑜目前還是民進黨，除非退黨才會有變數；黃珊珊是活棋，目前看來一定會選，國民黨應該就是李彥秀出線，就看游淑慧是否挑戰。

游淑慧說，黃珊珊出戰港湖區立委的機率小於五成，因高嘉瑜算是「友柯」人士，柯文哲應該會禮讓高。她也說，國民黨現任議員都應該參加，若有初選，她就會參加。